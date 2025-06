Saconi: No Brasil, 4 aéreas operaram modelo de avião que caiu na Índia

Quatro companhias aéreas operaram em abril de 2025 o mesmo modelo de avião, o Boeing 787-8, que caiu na Índia e matou pelo menos 204 pessoas, afirmou o colunista Alexandre Saconi no UOL News, do Canal UOL. Os dados foram divulgados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Em abril de 2025, as empresas que operaram essa aeronave foram: Aeroméxico, Avianca, Air Europa e American Airlines. Mas deixando claro: não é que opera que se põe em risco. Primeiro, a gente precisa entender as causas e os motivos do acidente [na Índia]. Alexandre Saconi, colunista do UOL

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Ele caiu minutos depois de decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. Um passageiro foi achado vivo dentro da aeronave e 204 corpos foram recuperados até o momento, informou a polícia local. Ainda não há informações sobre número exato de mortos e feridos.

O desastre da Air India marca a primeira queda de avião Boeing 787. A aeronave envolvida na queda de hoje foi entregue em 2014 e é a menor de três variantes do modelo que compõem a família 787.

A Latam opera um 787-9, não é o mesmo modelo). É uma família composta por três exemplares: 787-8 e 787-9, e 787-10. No Brasil, a Latam Brasil e a Latam Chile operam o 787-9, que é um pouquinho maior. Alexandre Saconi, colunista do UOL

Além da Latam, outras nove empresas operaram o, o 787-9, variante da família 787, em abril de 2025.

Aeroméxico,

Air China;

Air Europa;

American Airlines;

Air France;

United Airlines;

Luftansa;

Royal Air Maroc;

A Taag estreou esse modelo no Brasil em maio.

Já o 787-10, que é um modelo maior, apenas duas empresas operaram.

KLM;

United Airlines.

Produção da Boeing para 787s

O 787-8 normalmente comporta 248 passageiros e o 787-9, maior e de maior alcance, transporta 296 pessoas. A maior variante, o 787-10, que também tem o menor alcance, tem 336 assentos, de acordo com dados da Boeing. O 787 voou pela primeira vez em 2011 e entrou em serviço no mesmo ano, após atrasos no desenvolvimento.

A Boeing já vendeu mais de 2.500 unidades do 787s, incluindo 47 para a Air India. A empresa entregou 1.189 jatos para companhias aéreas ou locadoras, mas nos últimos anos tem sido afetada por atrasos na produção, o que se soma a uma crise corporativa mais ampla no maior exportador dos Estados Unidos.

