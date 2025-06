Aprovação de Lula fica estável e interrompe recuperação, mostra Datafolha

(Reuters) -A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve pouca variação em junho frente a abril, apontou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, que indicou uma interrupção na tendência de recuperação da popularidade do petista.

Segundo a pesquisa, 40% avaliam o presidente como "ruim/péssimo", ante 38% no começo de abril. Já a parcela dos que o consideram "ótimo/bom" ficou em 28%, ante 29% na rodada anterior. Os dois índices de avaliação oscilaram dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda assim, os dois índices continuam melhores do que os números de fevereiro — aprovação de 24% e desaprovação de 41% —, os piores resultados para o petista em seus três mandatos.

Os 32% que o avaliavam como regular em abril oscilaram para 31%.

Ainda de acordo com o Datafolha, o trabalho de Lula como presidente também oscilou dentro da margem de erro -- a aprovação é de 46% dos entrevistados, ante 48% em abril, enquanto a desaprovação é 50%, contra 49% na rodada anterior.

A sondagem foi realizada nos dias 10 e 11 de junho com 2.004 pessoas em 136 municípios, e pode ter captado os impactos das denúncias envolvendo descontos irregulares em aposentadorias de beneficiários do do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

