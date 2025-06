ANP determina parada de operações de campo da PetroReconcavo na Bahia

(Reuters) - A PetroReconcavo informou na noite de quarta-feira que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis determinou a parada imediata das operações nas instalações do campo de Cassarongongo, na Bahia, após detectar problemas de segurança.

A petrolífera disse em fato relevante ao mercado que a ANP determinou o conserto do sistema de combate a incêndio por espuma e de tubulações e vasos de pressão.

A empresa declarou que realizou a paralisação das operações e que já apresentou a documentação exigida para o restabelecimento das atividades, sem determinar prazos.

A produção média do campo de Cassarongongo no mês de maio foi de 768 barris de óleo equivalente por dia, de acordo com a PetroReconcavo.

