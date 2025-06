AMD anuncia lançamento de novos produtos com foco em inteligência artificial

A Advanced Micro Devices (AMD) anunciou nesta quinta-feira, 12, diversos novos produtos com foco em inteligência artificial (IA), incluindo a linha de aceleradores MI350. A fabricante de chips afirmou que está colaborando com empresas de peso como Meta Platforms, OpenAI, Oracle e Microsoft em sua proposta de construir um ecossistema aberto de IA.

Durante o evento Advancing AI, realizado em Santa Clara, na Califórnia, a AMD informou que a Meta "detalhou como o Instinct MI300X está amplamente implantado para inferência dos modelos Llama 3 e Llama 4", enquanto o CEO da OpenAI, Sam Altman, falou sobre a "parceria próxima com a AMD em infraestrutura de IA, com pesquisas e modelos GPT em produção na Azure rodando com o MI300X, além de um trabalho profundo de coengenharia nas plataformas da linha MI400".

Segundo a AMD, a Série MI350 inclui as GPUs Instinct MI350X e MI355X, além de plataformas completas baseadas nesses chips.

A rival Nvidia havia apresentado sua plataforma Blackwell para IA generativa em março de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado