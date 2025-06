Alemanha voltará a crescer em 2025 após dois anos de contração, preveem institutos

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha deve voltar a crescer neste ano, após dois anos consecutivos de contração, disseram quatro institutos econômicos nesta quinta-feira, elevando suas previsões para 2025 e 2026.

O Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW) aumentou sua previsão para um crescimento de 0,3% em relação à estagnação que havia projetado anteriormente, devido a um primeiro trimestre melhor do que o esperado, quando a economia cresceu 0,4%.

"A economia alemã está vendo alguma luz no fim do túnel", disseram os economistas em suas novas previsões.

Eles também estão mais otimistas em relação ao próximo ano, elevando a projeção de expansão para a maior economia da Europa a 1,6%, de 1,5% anteriormente.

O Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica (RWI) disse que espera um crescimento de 0,3% neste ano e de 1,5% em 2026. O instituto Ifo, por sua vez, prevê um crescimento de 0,3% neste ano, acima dos 0,2% previstos anteriormente, e de 1,5% em 2026, acima dos 0,8% anteriores.

O Instituto Halle de Pesquisa Econômica (IWH) disse que a economia deverá expandir 0,4% neste ano, acima da expectativa de crescimento anterior de 0,1%, e 1,1% em 2026.

"A crise na economia alemã atingiu seu ponto mais baixo no semestre de inverno (na Europa)", disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões da Ifo. "Um dos motivos para o surto de crescimento são as medidas fiscais anunciadas pelo novo governo alemão."

Na semana passada, o gabinete alemão aprovou um pacote de redução de impostos no valor de 46 bilhões de euros para apoiar as empresas e impulsionar a economia do país a partir deste ano até 2029.

O Parlamento da Alemanha também aprovou planos para um aumento maciço de gastos em março, incluindo um fundo de infraestrutura de 500 bilhões de euros e, em grande parte, a remoção dos investimentos em defesa das regras que limitam empréstimos do governo.

Em sua previsão econômica, o instituto Ifo estima um impulso das medidas do governo alemão de 10 bilhões de euros em 2025 e 57 bilhões de euros em 2026. É provável que o crescimento seja 0,1 ponto percentual maior neste ano e 0,7 ponto percentual maior no próximo ano do que em um cenário sem os planos.

A ofensiva tarifária dos Estados Unidos reduzirá o crescimento econômico em 0,1 ponto percentual em 2025 e 0,3 ponto percentual em 2026, levando em conta as tarifas já impostas.

Se um acordo for alcançado no conflito comercial, o crescimento na Alemanha poderá ser maior, enquanto uma escalada poderá levar a uma nova recessão, disse o Ifo.