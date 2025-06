Ações europeias caem com perda de força de otimismo sobre comércio e aumento de tensões geopolíticas

Por Purvi Agarwal e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias registraram sua quarta queda consecutiva nesta quinta-feira, uma vez que o recente otimismo comercial decorrente de possíveis acordos com os Estados Unidos perdeu força e as crescentes tensões geopolíticas levaram os mercados a ficarem mais cautelosos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,33%, a 549,84 pontos, depois de atingir seus níveis mais baixos em mais de uma semana durante a sessão.

Esse movimento prolongado de venda marca a mais longa série de perdas diárias do índice em mais de dois meses.

O principal catalisador foi a persistente falta de clareza em relação à política comercial global. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que estava disposto a prorrogar o prazo para as negociações comerciais, mas que provavelmente isso não será "necessário" pois o envio de "cartas de oferta" é iminente.

Embora as recentes negociações comerciais com a China tenham resultado em um acordo, elas não conseguiram desmantelar as tarifas existentes ou resolver desequilíbrios comerciais estruturais de longa data.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que a União Europeia havia sido mais lenta em apresentar propostas robustas, mas agora estava demonstrando "mais fé".

No entanto, os mercados estavam céticos com a possibilidade de a UE conseguir fechar um acordo antes do prazo de 8 de julho de Trump -- quando a pausa tarifária expira.

As preocupações geopolíticas adicionaram mais cautela aos mercados depois que Trump disse que alguns funcionários dos EUA estavam sendo retirados do Oriente Médio em meio às crescentes tensões com o Irã.

"Se Israel atacasse o Irã, as consequências (...) dependeriam da gravidade da retaliação do Irã", disse James Swanston, economista sênior da Capital Economics.

O aumento dos preços do petróleo deu um impulso para o setor de energia, que se tornou o destaque da sessão. [O/R]

Já o setor de serviços públicos, geralmente negociado como um indicador de títulos, ganhou 0,8%, acompanhando os preços dos títulos da zona do euro.

Enquanto isso, o setor de viagens e lazer foi o que mais caiu entre os demais. As ações da Boeing recuaram 8% depois que um de seus jatos operados pela Air India caiu em Ahmedabad, na Índia, causando a morte de mais de 200 pessoas.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,23%, a 8.884,92 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,74%, a 23.771,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,14%, a 7.765,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,58%, a 39.948,39 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,32%, a 14.088,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,64%, a 7.527,31 pontos.