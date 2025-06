Ações chinesas têm leve baixa com diminuição do otimismo inicial por acordo EUA-China

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta quinta-feira, afetados por quedas no setor de tecnologia, uma vez que os mercados tiveram dificuldades para sustentar o impulso positivo das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, que careciam de detalhes concretos.

O índice CSI 300 fechou em queda de 0,06%, depois de oscilar durante o dia, caindo em relação à máxima de três semanas registrada na quarta-feira.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,36% no fechamento, recuando da máxima de quase três meses atingida na sessão anterior.

As ações de tecnologia lideraram as perdas nos mercados. O índice CSI Semiconductor caiu 1,5%, enquanto o índice Hang Seng Tech recuou 2,2%.

Entre os principais perdedores, a fabricante de chips SMIC caiu 2%, atingindo seu menor nível em uma semana. A Alibaba enfraqueceu 3,2% e a fabricante de veículos elétricos Xpeng recuou 6,7%.

Uma trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo foi retomada, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, um dia depois que negociadores de Washington e Pequim concordaram com uma estrutura para aliviar as tarifas retaliatórias bilaterais.

Segundo o acordo, Pequim suspenderá as restrições à exportação de minerais de terras raras e os EUA restaurarão o acesso dos estudantes chineses às suas universidades, disse Trump no Truth Social.

No entanto, os termos continuam sujeitos a aprovações finais, com detalhes notavelmente ausentes. As tarifas de 55% sobre as importações chinesas também serão mantidas, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

"Ainda não sabemos se o que Trump diz vai de fato acontecer. É decepcionante que as tarifas não tenham sido reduzidas e que as restrições tecnológicas à China não tenham sido sequer mencionadas", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia.

As negociações deixaram questões importantes, como as exportações de chips, em aberto, deixando espaço para conflitos no futuro, e ninguém sabe por quanto tempo a trégua atual durará, acrescentou.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,7%, a 38.173 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,36%, a 24.035 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,01%, a 3.402 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,06%, a 3.892 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,45%, a 2.920 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,81%, a 22.287 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,08%, a 3.922 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,31%, a 8.565 pontos.