Sussu: Sex toy que é sugador e dá 'batidinhas' me deu prazer prolongado

Anitta, Sabrina, Angélica e Ingrid Guimarães são algumas das famosas que já contaram que usam sex toys. E eu também superei meus tabus para experimentá-los e ganhar autonomia quando o assunto é prazer. O mais recente da minha lista é o sugador "Sussu", da Dona Coelha, que me surpreendeu com uma sensação de prazer prolongada.

Dois em um, ele é um sugador e vibrador, porém não daqueles tradicionais para inserir no canal vaginal. Em uma das extremidades, o Sussu tem um bocal sugador e na outro uma área com vibração do tipo "batidinhas", ou tapping, para suaves estímulos na região íntima. Confira adiante como foi minha experiência usando o produto e para quem eu o indico.

Como foi usar o sex toy

O diferencial de um estimulador do tipo tapping é poder explorar o corpo sem pressa. Para mim, usar um sugador de clitóris sem uma excitação prévia pode ser como a ir direto à penetração sem antes passar pelas preliminares. Nesse caso, em vez de utilizar o Sussu para gozar em minutos, em uma lógica fast-food, prefiro curtir o momento. Assim, consigo sentir o prazer chegando de forma mais lenta e intensa.

Para ilustrar melhor: se você já assistiu ao seriado "Friends", pode se lembrar de uma cena em que a personagem Mônica Geller explica com números, de um a sete, como estimular zonas erógenas do corpo (a exemplo de pescoço, seio e vagina) para chegar ao orgasmo. A ideia aqui é parecida: dá para usar a parte vibratória do Sussu para estimular a região íntima e onde mais preferir. Quando você estiver se sentindo mais à vontade, parte para o clitóris.

'Sussu' tem uma área vibratória em uma das extremidades (círculo lilás) Imagem: Juliana Almirante

Diferentes estímulos de vibração

O Sussu permite praticar a técnica edging, que consiste em atrasar o momento do orgasmo. Sabe quando você está quase lá, mas quer continuar no "bem bom" um pouco mais? Pode interromper os estímulos, distrair a mente e só depois continuar. Nesta lógica, dá para alternar entre vibração, que é mais suave, e sugador, direto ao ponto, para ter picos de prazer até gozar. Eu consegui fazer isso em alguns momentos e curti a experiência.

Cada uma das duas modalidades (sugador e vibrador) tem oito modos de intensidade. Alguns deles vibram de forma constante, mais lenta ou mais acelerada, e outros são variáveis. Explico: um é como se fosse uma montanha russa, alternando momentos de menor e maior estímulo, e outros simulam pulsações (da mais devagar à mais rápida).

Com esses diferentes modos, é possível encontrar qual deles melhor se encaixa ao seu ritmo. Experimentei todos e já tenho os meus preferidos — e outros que provavelmente não devo usar de novo. Há um botão para controle do sugador e outro da vibração; é possível ligá-los juntos ou separadamente.

Em um dos lados, fica o bocal sugador, os botões de controle e o conector para carregamento Imagem: Juliana Almirante

Vale o preço?

Considero o preço do produto um pouco elevado. Já tive outros sugadores mais baratinhos, mas com acabamento inferior e que duraram pouco. Assim, acho que o investimento pode compensar pela durabilidade e pela qualidade do material (silicone) e conforto durante o uso.

O conector para carregamento é magnético, o mais moderno para sex toys (os mais antigos usavam um pino a ser inserido na parte interna, que podia quebrar com o tempo, ou uma entrada USB, que deixava abertura para entrada de líquidos). Apenas ressalto que vem o cabo mas não uma fonte para ligar na tomada. Para carregar completamente, leva oito horas, que permitem cerca de duas horas de uso — utilizei-o por três vezes antes de precisar recarregar.

O Sussu é "resistente à água", mas só dá para molhar e não mergulhar — pode levar ao chuveiro, mas não é recomendado utilizar na banheira. Sobre o ruído, a fabricante afirma que o produto é silencioso, mas ele faz sim um barulhinho, especialmente quando não está encostado no corpo (algo comum em qualquer sugador ou vibrador).

A Dona Coelha vende limpadores para sex toys separadamente, mas eles não são obrigatórios. É possível usar água e sabão neutro — basta ter cuidado com os contatos que conectam ao carregador, que devem ser secos. Já no bocal do sugador, utilizei um cotonete limpo. O Sussu vem com um saquinho de cetim para ser guardado.

Para lubrificação da área íntima, é indicado usar um produto à base de água (o que também não está incluso no kit).

Sussu tem formato anatômico e é feito em silicone macio Imagem: Juliana Almirante

Para quem indico

Além de dois em um, o Sussu pode ser usado a sós ou com companhia. No site da marca, inclusive, há relatos de homens que deram de presente para as namoradas e curtiram o uso junto com elas.

Assim, o produto pode ser uma boa ideia para presentear sua parceira ou até para "mimar" uma amiga. É uma opção legal para quem não curte vibradores tradicionais para o canal vaginal ou que está em busca de estímulos diferentes.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YoutTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhastsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.