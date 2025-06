Wall Street sobe após dados de inflação de maio

Por Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, depois que um relatório de inflação nos Estados Unidos mais fraco do que o esperado acalmou as preocupações com as pressões sobre os preços impulsionadas pelas tarifas e alimentou as expectativas de cortes na taxa de juros.

Os dados mostraram que os preços ao consumidor aumentaram apenas marginalmente em maio, mas a expectativa é de que a inflação acelere nos próximos meses devido às tarifas de importação do governo Trump.

Anualmente, a inflação geral ficou em 2,4%, abaixo da alta de 2,5% estimada pelos economistas consultados pela Reuters.

"No longo prazo, ainda há preocupações sobre as tarifas de Trump serem inflacionárias, mas esse relatório foi melhor do que o esperado e alimenta a expectativa de que o Federal Reserve possa intervir com cortes nos juros ainda este ano", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Os operadores estão prevendo cortes de 48 pontos-base nos juros até o final do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG. Eles estão prevendo uma chance de 57% de um corte de 25 pontos em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

O S&P 500 e o Nasdaq também eram negociados perto de níveis recordes, com o S&P 500 cerca de 1,6% abaixo das máximas históricas atingidas em fevereiro, e o Nasdaq cerca de 2% abaixo de seus picos recordes de dezembro.

Um dia depois que as autoridades de Washington e Pequim concordaram com uma estrutura para colocar sua trégua tarifária de volta nos trilhos, o presidente Donald Trump disse que o acordo dos EUA com a China foi fechado, com Pequim fornecendo ímãs e minerais de terras raras.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,13%, para 42.922,71 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,10%, a 6.044,94 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,14%, para 19.742,60 pontos.

Seis dos 11 principais subsetores do S&P 500 subiam, liderados pelas ações do setor de saúde, com alta de cerca de 0,4%. Por outro lado, os materiais caíam 0,7%.

Entre as ações, a Tesla avançava 1,7% depois que o presidente-executivo Elon Musk disse que se arrepende de algumas das publicações que fez na semana passada sobre Trump, após uma ruptura abrupta que abalou as ações da fabricante de veículos elétricos.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta em Bengaluru)