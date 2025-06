Avião com destino a Madri fica 1 h no ar e retorna a Recife após problema

Um voo inaugural que ia do Recife a Madri precisou voltar para a capital pernambucana pouco após decolar na noite de ontem.

O que aconteceu

Avião partiu do Recife às 19h52 e pousou novamente no aeroporto às 21h48. As informações constam no site Flightradar, que monitora o tráfego aéreo no mundo.

Ao longo das quase duas horas no ar, o Boeing 767-34P ficou circulando por cima do oceano. A aeronave subiu em direção à costa da Paraíba e deu voltas nas proximidades do litoral norte do estado até voltar ao aeroporto. O veículo operado pela Euroatlantic tem capacidade para mais de 200 passageiros.

Retorno aconteceu por questões técnicas, diz Azul. Ao UOL, a companhia aérea não detalhou qual foi o problema que a aeronave sofreu, mas afirmou que o avião ficou orbitando no ar antes de pousar por "protocolos preventivos" para diminuir o peso ao aterrissar.

Pouso ocorreu dentro da normalidade, diz aeroporto. Ao UOL, a Aena, responsável pela administração do Aeroporto dos Guararapes, afirmou que o avião solicitou retorno após a decolagem.

Passageiros recebem assistência, afirma Azul. A companhia não informou se os passageiros já conseguiram decolar para Madri, já que o pouso estava previsto para a cidade espanhola na manhã de hoje.

Voos para Madri sairão do Recife três vezes na semana. As aeronaves partirão na terça-feira, quinta-feira e domingo e voltarão de Madri para o Recife nas segundas, quartas e sextas.

Festa no embarque. Para marcar a inauguração da nova rota, equipes do Governo de Pernambuco e da Azul Linhas Aéreas foram até o Aeroporto Internacional dos Guararapes antes da decolagem. Um dos presentes no local foi o secretário de Turismo do estado, Kaio Maniçoba. O governo do estado não comentou até o momento o problema que aconteceu na noite de ontem.