Vizinhos de atirador de escola austríaca lembram dele como um jovem retraído

KALSDORF BEI GRAZ, Áustria (Reuters) - Vizinhos e autoridades descreveram o perfil de um jovem retraído que atraía pouca atenção antes de alcançar notoriedade internacional ao matar a tiros 10 pessoas em sua antiga escola e depois tirar a própria vida na cidade austríaca de Graz.

Até o momento, as autoridades não forneceram praticamente nenhum detalhe sobre o jovem austríaco de 21 anos, chamado pela mídia de Arthur A., além do fato de que ele era austríaco e de não ter conseguido concluir seus estudos na escola de ensino médio Dreierschützengasse, em Graz.

Na cidade de Kalsdorf bei Graz, a cerca de 15 km de Graz, onde ele morava, os moradores do seu conjunto de prédios de apartamentos de três andares, cinzentos e com toques de laranja, ficaram surpresos ao saber que o vizinho quieto que eles mal notavam estava por trás do primeiro tiroteio em massa em uma escola na Áustria.

"Ele era totalmente discreto. Não atraía nenhuma atenção negativa, e nem se integrou à nossa comunidade de forma alguma", disse Manfred Komericky, prefeito da cidade próxima ao aeroporto de Graz, onde vivem cerca de 10.000 pessoas.

A caixa de correio da família havia sido coberta com fita adesiva na tarde desta quarta-feira, e nenhum vestígio de seu nome era mais aparente. De mais de uma dúzia de moradores entrevistados pela Reuters, poucos quiseram falar. Alguns disseram tê-lo avistado, nenhum disse conhecê-lo.

Segundo vizinhos, o suspeito morava com a mãe em um apartamento térreo em uma extremidade da propriedade com jardins frondosos sobre os quais se ergue um grande silo de concreto para grãos. Aviões decolam do aeroporto à distância.

Os jornais austríacos Kronen Zeitung e Heute publicaram fotos de um jovem magro com uma longa franja que descreveram como o suposto autor do crime -- uma delas o mostrava segurando um gato.

De acordo com o Heute, os investigadores disseram que ele não tinha um perfil pessoal nas mídias sociais. A polícia não quis comentar.

Detalhes de sua vida depois de deixar a escola são escassos. O Heute afirmou que ele teve dificuldades para encontrar trabalho. A polícia encontrou uma bomba de cano não funcional e um plano descartado para um ataque em sua casa.

Thomas Gasser, de 38 anos, gerente de um supermercado que morou no prédio em frente ao suspeito durante anos, descreveu-o como pequeno e geralmente com boné e fones de ouvido.

Autoridades relataram que o suspeito abriu fogo contra alunos e funcionários da escola com uma pistola e uma espingarda antes de atirar em si mesmo em um banheiro do prédio. A mídia austríaca informou que ele se sentia intimidado, embora a polícia não tenha confirmado isso.

Segundo a polícia, ele deixou um bilhete de despedida e uma mensagem de vídeo antes de entrar na escola.

Citando investigadores, o Kronen Zeitung disse que o homem pediu perdão à sua mãe no vídeo, agradecendo-a por cuidar dele.

O massacre de terça-feira foi o episódio mais sangrento da história de Graz no pós-guerra.

(Reportagem de Francois Murphy; Reportagem adicional de John Revill)