Vance ecoa críticas de Trump ao Fed: recusa em cortar juros é 'negligência monetária'

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, juntou-se ao presidente do país, Donald Trump, nas críticas ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por não reduzir as taxas de juros.

"O presidente vem dizendo isso há algum tempo, mas está ainda mais claro: a recusa do Fed em cortar os juros é uma negligência monetária", disse Vance no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Os comentários de Vance foram feitos após Trump reiterar seu apelo por um corte de juros de um ponto porcentual após dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mais fracos do que o esperado. Fonte: Dow Jones Newswires.

