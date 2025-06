Um policial morto e outro ferido em tentativa de desbloqueio de estrada na Bolívia

Um policial morreu e outro ficou ferido nesta quarta-feira (11) em um povoado minerador no sudoeste da Bolívia, em uma tentativa de desbloquear uma estrada bloqueada por apoiadores do ex-presidente Evo Morales, informou o Ministério de Governo (Interior).

Grupos de apoiadores do líder cocaleiro protestam desde a semana passada contra a gestão do presidente Luis Arce, a quem culpam pela crise econômica e por manipular as instituições para deixar o ex-governante fora das eleições de 17 de agosto.

O incidente foi registrado no povoado minerador de Llallagua, na região de Potosí. Camponeses bloquearam a estrada e a polícia chegou ao local em uma tentativa de restabelecer o trânsito.

O vice-ministro de Regime Interior, Jhonny Aguilera, disse ao canal privado Unitel que o policial falecido é "o tenente Jorge Barroso Rodríguez e o ferido é o capitão Dayner Miranda Blanco", vítimas de "disparos de armas de fogo".

Segundo uma avaliação preliminar do governo, os agentes teriam sido emboscados pelos camponeses.

No povoado de Llallagua, registraram-se na terça-feira os primeiros confrontos desses protestos, entre civis. Moradores tentaram reabrir o tráfego.

Segundo a polícia, os incidentes deixaram pelo menos 17 feridos: 15 civis e dois agentes.

O presidente Arce, cujo mandato de cinco anos termina em novembro deste ano, ordenou nas primeiras horas do dia que militares e policiais realizassem "a operação de desbloqueio" das estradas.

Ele adiantou que, uma vez liberada essa via, "vão continuar progressivamente em todas as rotas troncais" do país.

