Trump não chamou Lula de 'escândalo ambulante'; vídeo foi manipulado por IA

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais que supostamente mostra Donald Trump chamando Lula de "desastre total" e "escândalo ambulante".

As peças desinformativas usaram ferramentas de inteligência artificial para adulterar a fala original do presidente dos Estados Unidos. Na versão original, o político apresentou suas prioridades políticas e agenda legislativa para o ano.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo de Trump, sem qualquer indicação de data ou contexto em que foi feito e com legendas em português. O norte-americano supostamente diz em inglês: "Lula o cara é um escândalo ambulante. Mentiras de corrupção e respeito zero pelo povo. Enquanto os brasileiros estão por aí lutando para sobreviver, ele está voando por aí apertando as mãos agindo como uma estrela global. Ele não é um líder ele, é um showman e um mau. A única coisa em que ele é bom é enganar as pessoas. O Brasil merece um presidente não um artista desgraça total ".

Por que é falso

Vídeo de Trump foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 95,8% de o áudio ter sido modificado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Trump não chamou Lula de 'escândalo ambulante'; vídeo foi criado por IA Imagem: UOL Confere

Fala original ocorreu durante discurso no Congresso. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível encontrar o conteúdo original. O vídeo é de uma fala de Trump durante uma sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Representantes em 4 de março deste ano. No discurso, de cerca de uma hora e quarenta minutos de duração, Trump tratou de assuntos diversos na área da política, falou sobre tarifas internacionais e citou os conflitos em Gaza, Ucrânia e no Paquistão (aqui).

Trump não mencionou Lula, mas citou o Brasil. Em sua fala, o norte-americano não falou o nome de Lula nenhuma vez. Trump, porém, citou o Brasil ao defender sua política de taxações. "Outros países têm usado tarifas contra nós há décadas e agora é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países. Em média, a União Europeia, a China, o Brasil, a Índia, o México e o Canadá (você já ouviu falar deles?) e inúmeras outras nações nos cobram taxas [sobre importações] tremendamente mais altas do que nós cobramos deles", disse (aqui e aqui). O discurso na íntegra está disponível no canal do Youtube da Casa Branca (aqui e abaixo, em inglês).

Não há registro de Trump dizendo que Lula é "escândalo ambulante". Uma busca no Google tanto em português (aqui) como em inglês (aqui) com trechos do discurso falso do presidente norte-americano não traz qualquer resultado, a não ser desmentidos feitos por agências de checagem de informação. Se fosse verdadeiro, o caso certamente teria ampla cobertura da imprensa dos EUA, brasileira e internacional, além de causar uma grande repercussão entre os governos dos dois países. Também não há registros de qualquer menção recente a Lula no site da Casa Branca (aqui).

Outros vídeos parecidos já foram desmentidos. Recentemente, o UOL Confere fez duas verificações de casos muito similares. Em um dele, Trump teria chamado Lula de "desastre total" (aqui). No outro, o norte-americano teria chamado o presidente brasileiro de "palhaço corrupto" (aqui).

Viralização. Uma publicação no TikTok chegou a mais de 7.000 curtidas e 2.000 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters, Estadão Verifica e Aos Fatos.

