Trump diz que acordo com a China está concluído, sujeito a aprovação dele e de Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo norte-americano com a China está concluído, sujeito à aprovação final do próprio republicano e do presidente chinês, Xi Jinping, de acordo com publicação na Truth Social. Ele disse que ímãs completos e quaisquer bens de terras raras necessários serão fornecidos, antecipadamente, pela China.

"Da mesma forma, forneceremos à China o que foi acordado, incluindo estudantes chineses utilizando nossas faculdades e universidades (o que sempre foi bom para mim!)", escreveu Trump na postagem, sem especificar o que foi oferecido pelos EUA em contrapartida.

Em declarações recentes, autoridades norte-americanas sugeriram que poderiam aliviar exportações de semicondutores.

Trump ainda disse que os EUA terão um "total de tarifas de 55%, enquanto a China terá uma de 10%", também sem detalhes.

"A relação é excelente", acrescentou o presidente dos Estados Unidos.