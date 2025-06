Trump comparece ao espetáculo "Os Miseráveis" no renovado Kennedy Center

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - Meses depois de orquestrar uma tomada conservadora da liderança do Kennedy Center, o presidente dos EUA, Donald Trump, chegou ao local nesta quarta-feira para assistir a "Les Misérables" (Os Miseráveis), no primeiro show no centro de artes cênicas que se tornou símbolo das divisões culturais e políticas do país.

Trump não compareceu a eventos no Centro John F. Kennedy de Artes Cênicas durante seu primeiro mandato, mas demonstrou grande interesse por ele durante o segundo.

Zombando do local nas redes sociais por promover "shows de drag queens voltados especificamente para os nossos jovens", ele expulsou o ex-presidente da instituição, demitiu seu presidente de longa data e prometeu reformar o centro -- segundo ele, em péssimo estado.

As consequências foram rápidas. O musical "Hamilton" cancelou seus planos de se apresentar no local, funcionários foram embora e as vendas de assinaturas e ingressos individuais para os espetáculos no Kennedy Center caíram, de acordo com duas pessoas informadas sobre os dados.

A receita total de assinaturas, em relação ao ano anterior, caiu 36%, para US$2,8 milhões no início de junho para a próxima temporada, que começa no outono, de acordo com uma fonte. As assinaturas de teatro, normalmente um grande impulsionador da receita do centro, caíram 82%.

Um funcionário do Kennedy Center disse que as comparações refletidas nessas vendas de assinaturas não eram precisas, porque o centro havia lançado sua campanha de renovação de assinaturas mais tarde, em 2025, em vez de 2024.

"Nossa campanha de renovação está apenas começando", disse Kim Cooper, vice-presidente sênior de marketing, em um comunicado. Cooper também observou que o centro havia lançado uma nova opção de assinatura que permitia aos clientes "misturar e combinar" gêneros e disse que mais anúncios de shows estavam por vir.

O Kennedy Center depende da receita de ingressos e assinaturas, bem como de doações, para funcionar. As vendas de ingressos para "Os Miseráveis" têm sido expressivas, de acordo com outro funcionário do Kennedy Center.

"O presidente Trump se importa profundamente com as artes e a cultura americanas, e é por isso que ele está revitalizando instituições históricas como o Kennedy Center, devolvendo-as à sua antiga grandeza", disse a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, em um comunicado.

A aparição de Trump na noite de abertura de "Os Miseráveis", um espetáculo sobre cidadãos que se revoltam contra o governo, acontece poucos dias depois de ele ter enviado fuzileiros navais e a Guarda Nacional dos EUA para reprimir protestos em Los Angeles contra as operações do governo na área de imigração. A primeira-dama Melania Trump e o vice-presidente J.D. Vance também estavam presentes.

Trump se sentará no camarote presidencial com vista para o centro do palco, mas não há garantia de uma recepção amigável no teatro com 2.300 lugares. Quando Vance foi a um show no Kennedy Center com a esposa no início deste ano, a multidão vaiou.

Doadores solidários estarão presentes nesta quarta-feira, mas os ingressos para o musical também estavam disponíveis para compra pelo público, assim como por assinantes regulares. Os ingressos para a noite estão esgotados.

A aparição de Trump visa impulsionar a arrecadação de fundos. Doadores que pagam entre US$100.000 e US$2 milhões têm direito a uma recepção antes do show, tiram uma foto com o presidente e se acomodam em lugares privilegiados no teatro.

O Kennedy Center está transformando o evento em algo comparável aos seus shows mais famosos, incluindo o Kennedy Center Honors, que conta com um tapete vermelho para convidados importantes, além da presença de repórteres e fotógrafos.

Uma porta-voz do Kennedy Center descreveu a entrada como semelhante a uma "estreia de filme de Hollywood", com a presença de membros do conselho, legisladores e funcionários do governo Trump.

Sob a liderança de Ric Grenell, um aliado próximo de Trump e ex-embaixador na Alemanha, o Kennedy Center procurou adicionar uma programação mais conservadora, incluindo um show que Grenell descreveu como uma celebração do nascimento de Cristo.

(Reportagem de Jeff Mason)