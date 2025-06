Tropas federais estão autorizadas a deter indivíduos em LA, enquanto protestos se espalham pelos EUA

Por Brad Brooks e Omar Younis e Idrees Ali e Tim Reid

LOS ANGELES (Reuters) - As tropas federais dos Estados Unidos destacadas para Los Angeles estão autorizadas a deter pessoas até que a polícia possa prendê-las, disse seu comandante nesta quarta-feira, enquanto centenas de fuzileiros navais se preparavam para ingressar na cidade, que entrou em um sexto dia de protestos.

Os protestos contra as operações de combate a imigrantes do presidente dos EUA, Donald Trump, se espalharam da Califórnia para outras cidades dos EUA, com centenas de manifestações em todo o país planejadas para sábado.

A decisão de Trump de enviar tropas para Los Angeles, apesar das objeções do governador da Califórnia, Gavin Newsom, provocou um debate nacional sobre o uso das Forças Armadas dentro do território norte-americano. O governo de Newsom processou o governo federal dos EUA por causa do envio.

Os 700 fuzileiros navais e os 4.000 soldados da Guarda Nacional que Trump enviou a Los Angeles não têm autoridade para prender, disse a repórteres o major-general do Exército dos EUA Scott Sherman, que está comandando as tropas.

Mas Sherman disse que eles têm o poder de deter indivíduos temporariamente até que a polícia possa prendê-los, se necessário, para cumprir sua missão de proteger agentes federais ou a propriedade federal.

Os fuzileiros navais, que estão treinando em Seal Beach, ao sul do condado de Los Angeles, chegarão à cidade "em breve", mas não nesta quarta-feira, disse Sherman. Eles não levarão munição real em seus fuzis, acrescentou.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que os comentários de Sherman refletem as regras regulares de engajamento e não refletem uma expansão de ação.

Além de proteger os prédios e o pessoal do governo federal, o Pentágono disse que as tropas protegerão os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) durante as incursões.

O ICE postou fotos online na terça-feira de tropas da Guarda Nacional com armas em punho enquanto os oficiais do ICE algemavam supostos imigrantes contra a lateral de um carro em Los Angeles.

Uma lei de 1878 proíbe de forma geral que os militares dos EUA, incluindo a Guarda Nacional, participem da aplicação da lei civil. O envio de tropas à Califórnia ocorreu sob uma lei federal separada que não anula essa proibição, mas permite que as tropas protejam agentes federais que estejam realizando atividades de aplicação da lei. Por exemplo, as tropas da Guarda Nacional não podem prender manifestantes, mas podem proteger os agentes do ICE que estão realizando prisões.

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, cujo gabinete entrou com a ação judicial contestando as ordens de Trump, disse à Reuters na terça-feira que permitir que tropas acompanhem os agentes do ICE nas comunidades poderia potencialmente levar a violações da lei, dada a linha tênue entre fornecer proteção e participar da aplicação da lei.

Sherman não forneceu um número específico de incursões nas quais as tropas acompanharam os agentes do ICE, mas disse aos repórteres que cerca de 1.000 soldados participaram de operações para proteger prédios federais e agentes da lei.

O governo Trump respondeu na quarta-feira, em um processo judicial, à ação da Califórnia argumentando que o presidente tem o poder discricionário de determinar se uma "rebelião ou perigo de rebelião" exige uma resposta militar.

Trump diz que o destacamento militar em Los Angeles impediu que a violência, que incluiu alguns confrontos entre manifestantes e policiais, saísse do controle, uma afirmação que Newsom e outras autoridades locais disseram ser falsa.

Os protestos, que eclodiram na sexta-feira após batidas federais de imigração na cidade, têm sido em grande parte pacíficos e limitados a cerca de cinco ruas do centro da cidade.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, impôs um toque de recolher em uma área do centro da cidade a partir da noite de terça-feira, depois que algumas lojas foram saqueadas.

O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que prendeu 225 pessoas na terça-feira, incluindo 203 por não se dispersarem e 17 por violarem o toque de recolher.

Manifestantes também marcharam em Nova York, Atlanta e Chicago na noite de terça-feira, cantando slogans contra o ICE e, às vezes, entrando em conflito com a polícia.

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, disse que enviará a Guarda Nacional na quarta-feira antes dos protestos planejados em San Antonio e em outras partes do Estado, tornando-se o primeiro governador a tomar essa medida.

Os protestos devem se expandir no sábado, quando vários grupos de ativistas planejaram mais de 1.800 manifestações anti-Trump em todo o país. Nesse dia, tanques e outros veículos blindados percorrerão as ruas de Washington, D.C., em um desfile militar que marcará o 250º aniversário do Exército dos EUA e coincidirá com o 79º aniversário de Trump.

Trump advertiu que qualquer manifestante no desfile será recebido com "muita força". Milhares de agentes, policiais e forças especiais estão sendo mobilizados por agências de aplicação da lei de todo o país para o desfile.

(Reportagem de Brad Brooks, Omar Younis, Jane Ross e Arafat Barbakh, em Los Angeles; Dietrich Knauth, em Nova York; e Idrees Ali e Tim Reid, em Washington; reportagem adicional de Sandy Hooper, Costas Pitas, Susan Heavey, Doina Chiacu, Ismail Shakil e Jasper Ward)