Tribunal de apelações permite prorrogação das tarifas de Trump

As tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump, suspensas pela Justiça em primeira instância, permanecerão em vigor até que o caso seja resolvido no recurso de apelação, determinou um tribunal na terça-feira (10).

No final de maio, o Tribunal de Comércio Internacional acusou o presidente dos Estados Unidos de exceder suas funções ao impor tarifas generalizadas - uma decisão que é prerrogativa do Congresso - e suspendeu a maioria dos impostos alfandegários anunciados.

O parecer do tribunal com sede em Manhattan envolvia as tarifas impostas ao Canadá, México e China, para pressionar estes países a combater o tráfico de fentanil, e os impostos adicionais sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, de no mínimo 10% e até 50% dependendo do país de origem.

O governo Trump contestou a decisão. Menos de 24 horas após o bloqueio, um tribunal de apelações determinou a manutenção temporária das tarifas até uma decisão sobre o mérito da questão.

Na terça-feira, um tribunal federal de apelações validou que as tarifas sejam aplicadas até novo aviso. Além disso, a corte determinou que o caso deve ser examinado rapidamente porque apresenta "questões de importância excepcional" e pretende ouvir as partes em 31 de julho.

Desde que voltou ao poder em janeiro, Trump modificou os laços comerciais de seu país com o mundo com a imposição de tarifas como tática de negociação.

