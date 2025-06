Tesla: Musk diz que serviço de robotáxi será 'provavelmente' lançado no dia 22

O empresário Elon Musk disse na terça-feira, 10, que a Tesla está "provisoriamente" programada para começar a oferecer o serviço de robotáxi em Austin, no Texas, no dia 22. A data, no entanto, poderá ser alterada porque a montadora está "sendo super paranoica em relação à segurança", afirmou Musk, em publicação na rede social X.

No início do ano, Musk declarou que o serviço seria oferecido em algum momento de junho, o que despertou o interesse de investidores, analistas e entusiastas da Tesla.

No mês passado, Musk afirmou que os robotáxis serão monitorados remotamente no início da operação e "geocercados" para certas áreas da cidade. A frota inicial terá dez veículos.

Musk vem prometendo carros totalmente autônomos e autoconduzidos "no próximo ano" há uma década, mas a pressão aumentou com a iminência do início da operação dos táxis autônomos. Fonte: Associated Press.