Tarifas devem ter elevado núcleo dos preços ao consumidor nos EUA em maio

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao consumidor dos Estados Unidos provavelmente aumentaram moderadamente em maio em meio a uma gasolina relativamente mais barata, mas as tarifas de importação do governo Trump provavelmente começaram a se infiltrar em outros produtos, potencialmente aumentando as pressões inflacionárias subjacentes.

O relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho, a ser divulgado nesta quarta-feira, pode mostrar que o núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, teve o maior aumento em quatro meses. Economistas disseram que essa alta seria atribuído aos preços mais altos com as taxas de importação do presidente Donald Trump. Segundo eles, maio marcaria o início de leituras de inflação elevada relacionadas a tarifas que podem durar até o final do ano.

O Walmart disse no mês passado que começaria a aumentar os preços no final de maio e em junho. Economistas disseram que a inflação tem reagido lentamente às tarifas, já que a maioria dos varejistas estava vendendo mercadorias acumuladas antes da entrada em vigor das tarifas.

O índice de preços ao consumidor provavelmente aumentou 0,2% no mês passado, depois de avançar pela mesma margem em abril, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. Os preços da gasolina foram mais baixos em maio, já que as preocupações com o crescimento econômico global reduziram os preços do petróleo bruto.

No período de 12 meses até maio, a previsão era de que os preços ao consumidor tenham subido 2,5%, de 2,3% em abril. Parte do aumento refletiria o fato de as leituras baixas do ano passado terem sido excluídas do cálculo.

Para o núcleo do índice mensal, a expectativa é de alta de 0,3%, o que seria o maior patamar desde janeiro, depois de subir 0,2% em abril. Nos 12 meses até maio, o núcleo da inflação deve ter chegando a 2,9%, de 2,8% em abril.

O Federal Reserve acompanha diferentes medidas de inflação para atingir sua meta de 2%. O banco central dos EUA deve deixar sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% na próxima quarta-feira, enquanto as autoridades monitoram o impacto econômico das tarifas.