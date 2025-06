Skincare no TikTok: trend pode ser ameaça para a pele dos adolescentes?

Rituais de skincare, antes restritos a adultos e pessoas com problemas ou preocupações dermatológicas, agora dominam a rotina de adolescentes nas redes sociais. No TikTok, vídeos com espumas, máscaras faciais e séruns cintilantes acumulam milhões de visualizações. O problema é que muitos desses produtos são pensados para peles maduras, e não para rostos que mal passaram da infância.

"O autocuidado é importante, mas o foco desse cuidado tem sido equivocado", alerta a dermatologista Simone Neri. Segundo ela, crianças e adolescentes não deveriam se preocupar com rugas, mas sim aprender sobre saúde da pele.

Pele nova é quase perfeita

É fácil esquecer, mas a pele jovem é praticamente um "modelo de fábrica" com configurações ideais: firme, hidratada, protegida. "A taxa de renovação celular é mais rápida, o colágeno e a elastina são abundantes, e a hidratação natural funciona melhor do que qualquer cosmético", explica o pediatra Hugo Ribeiro.

A puberdade, claro, muda o jogo — surgem acne, oleosidade e cravos. Só que isso não justifica aplicar cremes anti-idade que contêm ingredientes potentes como retinol, ácido glicólico e antioxidantes. "Eles podem ser agressivos demais para uma pele ainda em desenvolvimento", diz Ribeiro.

Quando o skincare vira problema

Não é só a pele que sofre com o skincare descabido. A avalanche de conteúdos sobre beleza também pode afetar a saúde mental. A obsessão com a aparência e a compulsão por cosméticos (conhecida informalmente como cosmeticorexia) distorce a autoimagem e pode alimentar ansiedade, frustração e até transtornos como depressão.

"É preciso ficar atento a sinais de compulsão e baixa autoestima. Nesses casos, o acompanhamento psicológico é essencial", afirma a psiquiatra Vanessa Greghi.

Menos glamour, mais proteção

É possível cuidar da pele sem exageros nem danos e, no caso dos adolescentes, isso é mais do que suficiente. A rotina ideal deve ser simples e eficaz: lavar o rosto duas vezes ao dia com um sabonete apropriado para o tipo de pele, usar um hidratante leve e aplicar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados.

Quando surgem questões como acne, oleosidade excessiva ou irritações, o ideal não é copiar o que um influenciador famoso faz. Cada pele é única, e o que funciona para um adulto, com outro tipo de pele e estilo de vida, pode agravar os problemas de um adolescente. Por isso, a orientação de um dermatologista é fundamental: só ele pode recomendar produtos realmente seguros, com ativos na concentração correta e voltados para as necessidades reais de cada pessoa.

Diferentes fases da vida pedem cuidados diferentes. E quando se respeita esse tempo, sem pular etapas nem embarcar em tendências arriscadas, o resultado não é só uma pele saudável, mas também uma autoestima fortalecida e um olhar mais gentil para o próprio corpo.

