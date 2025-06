Senador baleado na Colômbia tem melhora, mas segue em estado crítico

Do UOL, em São Paulo

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, baleado durante um evento de campanha, apresentou melhoras neurológicas, mas continua em estado crítico.

O que aconteceu

Boletim médico de hoje indica que houve uma diminuição em seu edema cerebral. ''Em meio a severidade da sua condição clínica, existem indícios de melhora neurológica dada por uma diminuição no edema cerebral'', escreveu a rede de saúde Fundação Santa Fé de Bogotá, em atualização à imprensa.

Equipe médica disse que há uma ''evidente tendência à estabilização da pressão arterial''. Apesar disso, Miguel continua em estado crítico e permanece com monitoramento neurológico estrito, com o uso integral de aparelhos necessários.

Na segunda-feira, ele não respondia bem aos tratamentos após passar por uma cirurgia, e dava poucas respostas às intervenções e procedimentos médicos. ''Continuamos comprometidos com a realização de todos os esforços necessários que conduzam a sua evolução'', falou a Fundação no dia.

O pai do senador, também chamado Miguel, agradeceu ontem pelas orações pelo filho. ''Pedimos que continuem orando pela vida de Miguel e que sigamos unidos em uma só causa: que a Colômbia volte a ser um país seguro e que haja paz e tranquilidade para todos'', falou.

Entenda o caso

Uribe foi baleado na cabeça e na coxa. Os tiros foram disparados enquanto estava falando com uma multidão em uma rua do bairro de Fontibón, localizado na zona oeste de Bogotá. O suspeito, um adolescente de 15 anos, tentou fugir, mas foi perseguido por participantes do evento e pela polícia.

O adolescente suspeito de atirar será indiciado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Os policiais apreenderam com ele uma pistola Glock vinda do Arizona, nos EUA. Ele também ficou ferido durante a perseguição e recebeu atendimento médico em um centro de saúde de Bogotá antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

Ele se declarou ''inocente'' da acusação de tentativa de homicídio. Os investigadores acreditam que algum grupo criminoso ou político pode ter orquestrado o ataque e usado o menor para efetuar os disparos.

Legislação colombiana estabelece a responsabilidade penal a partir dos 14 anos. No entanto, a privação de liberdade ocorre apenas aos maiores de 16 anos, exceto em casos de homicídio doloso, sequestro e extorsão.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deslocou ao menos 100 profissionais de "todas as inteligências" para investigar quem ordenou o atentado. "Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro. Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior", disse o presidente.

Uma recompensa de 3 bilhões de pesos colombianos (cerca de R$ 4 milhões) também foi oferecida em troca de informações sobre os responsáveis pelo atentado. A medida foi determinada pelo ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Santos.

Uribe é neto do ex-presidente Julio César Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.