Sem mau cheiro: estudo direciona lançamento da Unilever no mercado nacional

Um estudo do Datafolha, encomendada pela Unilever, provou que a fama de que o brasileiro é um dos povos mais preocupados em estar 'cheiroso' é verdadeira.

Foram ouvidas 2 mil pessoas no estudo. Quase 90% dos entrevistados afirmaram usar desodorante ou antitranspirante todos os dias. E quase 80% das pessoas ouvidas afirmaram que se sentem bastante incomodadas quando percebem que estão com mau cheiro em qualquer parte do corpo.

Estar com mau cheiro em alguma parte do corpo é motivo, também, para que 28% dos brasileiros se sintam desconfortáveis para ir a um compromisso profissional ou entrevista de emprego, por exemplo.

Unilever traz linha All Body Deo ao Brasil Imagem: Divulgação

A pesquisa serviu como gancho para a Unilever trazer ao Brasil uma nova categoria de cuidados pessoais: o All Body Deo, que promete servir como um desodorante para outras partes do corpo.

O lançamento, que terá as marcas com as marcas Rexona, Dove e Dove Men, é o principal movimento da multinacional no país em 2025.

Trouxemos a linha para o Brasil pois sabemos que, para muitos consumidores, a tecnologia poderá transformar a relação com o odor corporal e os cuidados pessoais como um todo

Viviane Ramos, diretora de marketing de desodorantes da Unilever

Mau cheiro mesmo após banho

No ano passado, a empresária e ex-BBB Bianca Andrade viralizou ao revelar mau cheiro nas suas axilas pouco depois de sair do banho.

O relato de Bianca gerou diversos comentários de pessoas também incomodadas com a sensação de mau odor pós-banho. Após a repercussão do assunto, Bianca foi convidada a protagonizar uma ação de marketing de Rexona Clinical.

A relação do brasileiro com a higiene e limpeza do corpo está associada às sensações de conforto e aceitação. O estudo evidencia a relevância do lançamento da linha no país. Quando escutamos o consumidor brasileiro, fica evidente o interesse por soluções que eliminem o mau odor em todo o corpo.

Viviane Ramos, da Unilever

O lançamento contará com os formatos aerosol e creme, com 6 opções de fragrância em Rexona, 2 em Dove e 3 em Dove Men. A princípio, os produtos poderão ser encontrados em todo o país. Com a novidade, o Brasil se torna o terceiro mercado global a receber o produto - que, atualmente, é comercializado nos Estados Unidos e Reino Unido.