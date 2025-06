Salário mínimo 2025: saiba quanto é o piso nacional este ano

O valor do salário mínimo nacional atualizado para R$ 1.518,00 foi pago aos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro.

O que aconteceu

A razão para o crédito ocorrer apenas em fevereiro, embora o reajuste tenha vigência desde janeiro, é que o salário é pago no mês seguinte ao do trabalho realizado, refletindo no contracheque do mês atual.

O salário mínimo é o menor valor que um trabalhador pode receber mensalmente pelo seu serviço, servindo como base para cálculo de benefícios assistenciais, previdenciários e trabalhistas do governo.

O aumento de R$ 106 no salário mínimo representa um reajuste de 7,5%, acima da inflação. Contudo, o valor final está menor devido aos cortes orçamentários aprovados no fim de 2024.

A regra antiga para definir o salário mínimo usava o INPC (mais favorável que o IPCA), junto à variação do PIB. Pela regra antiga, o valor teria sido R$ 1.525.

A nova metodologia impôs um limite máximo de aumento de despesas de 2,5%, restringindo o reajuste mesmo se o PIB for superior.

O piso salarial influencia diretamente os valores das aposentadorias no INSS e dos benefícios sociais, e o governo tenta evitar aumentos elevados para controlar os custos públicos.