Smartband da Xiaomi está por R$ 170; confira o que ela tem e se vale a pena

A pulseira fitness Mi Band 8 Active, da Xiaomi, é uma das queridinhas entre os praticantes de exercícios físicos. Os destaques do produto ficam por sua leveza, bateria que dura bastante e bons recursos para monitorar a saúde.

Smartbands como a Mi Band 8 Active são, aliás, alternativas simples (focadas em exercícios físicos e saúde) e mais baratas aos smartwatches, que oferecem uma experiência mais ampla, com GPS e recursos de música, entre outros. A seguir, confira o que o modelo tem e a opiniões de consumidores.

O que a Xiaomi diz

Mais de 50 modos esportivos (não tem GPS), como corrida, caminhada e treinos de força. Tem monitoramento de passos, distância e calorias queimadas;

Monitoramento de frequência cardíaca, sono e estresse;

Acompanhamento da menstruação e da ovulação;

Alerta vibratório ao receber ligações e notificações;

Permite controlar músicas a partir da pulseira durante o exercício, sem depender do celular;

Tela de 1,47 polegadas, com vidro temperado e revestimento anti-impressão digital;

Alça ajustável, com comprimento de 135 a 215 mm;

Bateria com duração de até 14 dias (uso típico) ou 6 dias (uso intenso);

Carregamento magnético, com tempo de carga inferior a duas horas;

Compatível com sistemas Android e do iPhone -- aplicativos Strava e Apple Health via Mi Fitness (que é preciso fazer o downaload no seu smartphone);

Resistente até 50 metros de profundidade.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, são mais de 4 mil avaliações do produto, com nota média de 4,6 (sendo cinco a máxima). O produto registrou mais de 500 vendas no mês passado.

Foi a minha melhor compra na internet. O relógio é bom, cumpre o que promete e a bateria demora muito para descarregar. Kely

Pelo valor, achei o produto excelente. Ele sincroniza muito bem com o celular (uso iPhone), tem muitas funções como registrar treinos, passos, medição de frequência cardíaca... Claro, não é o relógio com melhor precisão de dados, mas dá pra utilizar e aproveitar bastante, possuí muitas funções mesmo! Em relação ao design, eu tenho o pulso fino, então não é qualquer relógio que fica harmônico, se você tiver na mesma situação, pode confiar que vai ficar perfeito Gabriella Machado

O smartwatch Xiaomi Band 8 Active é uma excelente opção devido ao seu custo que é bem mais acessível que outros relógios de mesma funcionalidade. O aplicativo e super fácil de instalar (Mi fitness) via conexão bluetooth ele carrega fácil em qualquer celular Android no meu caso não consome muita bateria. A bateria dura em torno de 14 dias e o smartwatch tem funcionalidades muito interessantes como previsão de tempo, batimento cardíaco, nível de saturação de oxigênio, etc. Utilizo frequentemente nos meus treinos, caminhadas e atividades diárias. Excelente opção para quem quer ter um produto bom (de qualidade) com baixo custo. Luis Paulo Ribeiro

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a pouca durabilidade do problema que passou a dar problemas.

Não recomendo. Esse smartwatch Xiaomi comprado no dia 29 de setembro de 2024 simplesmente parou de funcionar dia 22 de março de 2025. Ele realmente não liga mais em menos de 6 meses de uso. Além disso, não consigo obter informações a respeito da garantia . Lucas Cavalcante

Péssimo produto, apresentou problemas em menos de 4 meses de uso. Péssimo!!! O vendedor não me prestou assistência nenhuma, nem a nota fiscal do produto me enviou. Resumo: Pior experiência que tive na Amazon! Elaine

Lixo. Dei para minha namorada. Ela usou menos de 10 vezes e pifou. Sem tombo, sem queda, sem molhar (apesar de poder). Devolvi para tentar conserto e como não tem, serei reembolsado. Detalhe: a irmã dela quando viu, gostou e comprou. O dela também pifou com menos tempo de uso. Fujam deste produto. Cássio Britto

