Ronilso: Mais que descontração, estratégia de Moraes da ironia deu certo

O estilo descontraído do ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento dos réus do "núcleo crucial" da trama golpista foi uma estratégia que deu certo, avaliou o colunista Ronilso Pacheco na edição de hoje do UOL News.

Durante a condução dos depoimentos no STF (Supremo Tribunal Federal), Moraes teve momentos despojados ao interrogar os réus e até brincou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao recusar um convite para ser vice dele em 2026.

Ali houve o encontro de duas personalidades irônicas, cada uma com seu estilo. Mais do que a descontração, a estratégia de Moraes da ironia deu muito certo. Não é uma característica do [Luiz] Fux e nem do [Edson] Fachin, talvez do Gilmar Mendes e com certeza do Flávio Dino. No plenário, Moraes e Dino são casos à parte.

Essa ironia foi extremamente importante. O gracejo era uma forma não apenas de diminuir a pressão, mas também a condição. Quando se fez um histórico de tudo o que Bolsonaro falou das afrontas, lembrei-me do Roberto Jefferson perguntando a José Dirceu 'cadê aquela empáfia, arrogância, aquele homem altivo?'. É o que Moraes poderia dizer ao Bolsonaro. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Ronilson destacou que Bolsonaro também usou da ironia para tentar suavizar sua situação no banco dos réus, mas passou momentos constrangedores no Supremo.

Pelo lado do Bolsonaro, o gracejo foi uma forma de suavizar uma situação de muita exposição. Moraes despejou todas aquelas frases ditas por Bolsonaro publicamente e ele não teve como desmentir. Algumas coisas foram ditas secretamente em reuniões; outras, publicamente para todo mundo ouvir.

Bolsonaro simplesmente reconheceu e pediu desculpas, colocando tudo no desabafo. Há uma descontração, mas não deixa de ser uma situação constrangedora. Foi um encontro de duas personalidades muito irônicas, mas em um cenário no qual o jogo está virado. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

