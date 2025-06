Quem é o governador que bate de frente com Trump sobre protestos em LA

O democrata e governador da Califórnia, Gavin Newsom, ganhou os holofotes nos últimos dias ao criticar arduamente a decisão do presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, de enviar soldados da Guarda Nacional para conter os protestos contra a expulsão de imigrantes em Los Angeles.

Quem é Gavin Newsom

O democrata Gavin Newsom, de 57 anos, foi eleito governador da Califórnia pela primeira vez em 2018. Anteriormente, ele foi vice-governador do estado e prefeito da cidade de San Francisco.

No site oficial do governo, Newsom se diz a favor de várias pautas progressistas. Entre elas estão como casamento entre pessoas do mesmo sexo, regulamentação de armas, legalização da maconha e acesso universal à saúde.

Em 2021, Newsom passou por uma eleição "recall", uma espécie de referendo sobre a atuação do governador. A população votou a favor da permanência do democrata no poder. "Os nossos eleitores disseram sim à ciência, à vacina, ao direito de votar sem medo, à diversidade, à inclusão e aos direitos das mulheres. Muito obrigado a todos", disse Newsom em seu discurso da vitória. À época, Trump afirmou, sem provas, que as urnas foram fraudadas.

Já em 2022, o democrata foi eleito para seu segundo mandato. Ele chegou a ser cotado em 2024 para ser candidato à presidência dos EUA e disputar com Trump, após a desistência de Joe Biden. Entretanto, Newsom decidiu apoiar a candidatura de Kamala Harris.

Newsom é forte crítico de Trump desde o primeiro mandato

Os embates entre Newsom e Trump são antigos. Ainda no primeiro mandato do republicano, o governador da Califórnia criticou planos de Trump, como a proposta de retomar a pena de morte e a construção de um muro na fronteira com o México.

Durante a pandemia de covid-19, o democrata também tomou decisões que se opunham à visão do republicano. A Califórnia ordenou o confinamento da população em todo o estado devido à doença, fechou estabelecimentos comerciais, destinou um fundo de US$ 125 milhões para imigrantes ilegais, ordenou o uso de máscaras em público e exigiu a vacinação de crianças.

Após Trump vencer as eleições de 2024, Newsom convocou uma reunião de emergência no Legislativo. "A liberdade que temos em nossa querida Califórnia está sob ataque, e não ficaremos de braços cruzados", declarou o governador democrata à época, em um comunicado.

Newsom também entrou em embate com Elon Musk, o bilionário ex-aliado de Donald Trump. Após o democrata aprovar uma lei que proibia escolas de obrigar os professores e funcionários a revelarem a identidade, expressão de gênero ou orientação sexual de alunos sem o consentimento destes, Musk decidiu tirar as sedes da SpaceX e do X do estado e as moveu para o Texas.

Governador da Califórnia pode ser candidato a presidente em 2028

Newsom estaria cotado para disputar a presidência em 2028 pelo partido Democrata. Desta forma, as ambições políticas de ambos podem intensificar essa "queda de braço".

Nos últimos dias, Newsom e Trump voltaram a se enfrentar. O democrata repudiou a decisão do republicano de enviar soldados da Guarda Nacional à cidade de Los Angeles para conter protestos contra a expulsão de migrantes ilegais. O governo da Califórnia acionou a justiça contra a determinação da Casa Branca.

Newsom acusou Trump pela violência em Los Angeles. Em sua conta no X, o governador afirmou que as forças policiais locais não precisavam de ajuda. "Trump enviou tropas de qualquer maneira — para fabricar caos e violência", disse o governador. O governador também afirmou que agora a Califórnia precisa de mais força policial "para limpar a bagunça de Trump".

O presidente dos EUA, por sua vez, criticou o trabalho do governador e sugeriu que apoiaria a prisão de Newsom. No último sábado (7), o "czar da fronteira" dos EUA, Tom Homan, ameaçou prender qualquer pessoa que obstruísse os esforços de fiscalização da imigração no Estado, incluindo Newsom. O governador desafiou Homan a "acabar logo com isso". Questionado sobre o assunto, Trump afirmou que "o faria".

(Com agências AFP, RFI e Reuters)