Qual carne animal tem mais proteína entre boi, frango, peixe e porco?

Imagine que você vai almoçar e precisa escolher o prato com maior quantidade de proteína. As opções são: bife de carne vermelha, peixe, carne de porco ou frango. Cada porção tem 100 gramas de alimento. Qual você escolheria?

Se a sua resposta foi carne vermelha, acertou: há aproximadamente 35 gramas de proteína em cada 100 gramas de alimento. Porém, mais importante do que escolher a opção com maior quantidade de proteínas é ter uma dieta balanceada, de acordo com as necessidades do seu organismo. É o que afirma a nutricionista Thais Barca.

Papel das carnes e quantidade de proteínas

Assim como as gorduras e os carboidratos, as proteínas são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Elas também são importantes para a manutenção e ganho de massa muscular. A seguir, veja a quantidade aproximada desse macronutriente em 100 gramas de alguns alimentos:

Carne vermelha: aprox. 35 g de proteína/100 g

As carnes vermelhas são uma fonte comum de proteínas no cardápio do brasileiro. Como dito, o macronutriente é essencial para diversas funções do corpo, como transporte de oxigênio, regulação do metabolismo e construção de fibras musculares, cabelos e ossos.

Filé de frango: aprox. 31 g de proteína/100 g

A ave tem, em média, a mesma quantidade de proteínas que a carne vermelha, mas com algumas vantagens: é menos gordurosa e mais barata —apesar de também ter sofrido aumento. Enquanto na carne vermelha a média de gordura é de 10 gramas a 15 gramas por porção (100 gramas), no peito de frango cai para 3,5 gramas. A troca simples oferece uma redução de até 100 calorias no prato.

Peixe: aprox. 27 g de proteína/100 g

Os peixes são uma das melhores alternativas à carne vermelha no quesito saúde, pois sua carne é leve para a digestão, magra e com alto teor de vitaminas e proteínas. Pescados costumam ser caros no Brasil para quem não vive na região litorânea, mas não a sardinha, que em praticamente todas as cidades é uma opção mais barata do que a carne vermelha. O alimento é rico em ômega 3, "gordura boa" que traz diversos benefícios para o sistema cardiovascular e neurológico. Ainda oferece cálcio, fósforo e vitamina D.

Lombo de porco: aprox. 35 g de proteínas/100 g

Existe certo preconceito com a carne de porco por ela parecer mais gordurosa, porém, isso não é totalmente verdade. O animal também possui cortes magros, como o lombo, a bisteca e o pernil. Além de ser fonte de vitaminas e minerais, como as do complexo B, selênio, ferro e zinco, a carne suína possui um alto teor de proteína (em alguns casos até maior do que a carne vermelha). E tem mais um benefício: é bastante saborosa e importante para variar o cardápio.

Já entre os vegetais, a soja é a opção que oferece maior quantidade do nutriente. Aprox. 17 g de proteína/100 g.

*Com informações de reportagens publicadas em 05/12/2019 e 12/07/2024