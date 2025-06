Projeto sobre stablecoin avança no Senado dos EUA

Em uma votação de 68 a 30, o Senado dos Estados Unidos optou por avançar com o projeto de lei favorável às Stablecoins, ou GENIUS Act, mais de um mês após sua apresentação.

Ao discursar no plenário do Senado nesta quarta-feira, o líder da maioria, John Thune, pediu aos membros do Congresso que apoiassem o projeto de lei, ecoando muitos dos pontos de discussão do presidente americano, Donald Trump, de que a legislação ajudaria a tornar os EUA a "capital mundial das criptomoedas".

Os bancos, especialmente os menores, alertaram sobre a possibilidade de drenagem de depósitos e, consequentemente, do acesso ao crédito. Os bancos maiores estão considerando emitir suas próprias stablecoins que geram lucros com os juros sobre as reservas.

Os democratas, liderados pela senadora Elizabeth Warren, argumentam que o projeto de lei não faz o suficiente para proteger os consumidores e o sistema financeiro se os emissores falharem, deixando os clientes vulneráveis à perda de seu dinheiro e, potencialmente, alimentando demandas por resgates federais.