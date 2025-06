Esqueceu o presente do 'mozão'? Confira flores e cestas que chegam a tempo

Quem deixou o presente de Dia dos Namorados para a última hora tem opções de lojas online com entrega até amanhã (12). Para facilitar essa escolha, o Guia de Compras UOL fez uma curadoria com dez flores e kits com entrega amanhã.

A lista pode agradar a diferentes perfis de "mozão": desde quem se derrete por chocolate até aqueles que preferem um buquê de flores. Também dá para curtir o mimo junto com a pessoa amada e presentear com uma cesta de queijos e vinho para dois.

Os preços abaixo não consideram o valor de frete, que varia conforme a cidade e o bairro. Confira a lista completa de sugestões:

