Premiê do Japão diz que nova emissão de títulos para financiar déficit não é uma opção

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse nesta quarta-feira que a emissão de mais títulos para financiamento do déficit "não é uma opção que o governo possa adotar", tendo em vista as finanças sobrecarregadas do país.

"Dado que a situação fiscal do Japão continua apertada, devemos ser extremamente cautelosos quanto à emissão de mais títulos para financiamento do déficit e à deterioração adicional das finanças do Estado", disse Ishiba ao Parlamento em um debate com os líderes dos principais partidos da oposição.

Ishiba fez esses comentários quando perguntado sobre os planos da coalizão governista de distribuir subsídios em dinheiro, o que poderia aumentar as preocupações sobre a disciplina fiscal do governo.

Questionado sobre as propostas de alguns partidos da oposição para reduzir a alíquota do imposto sobre o consumo de alimentos, Ishiba descartou a ideia, argumentando que levaria muito tempo e custaria dinheiro para ser preparada. Isso também beneficiaria mais as pessoas de alta renda, disse ele.

"Alcançar o crescimento salarial é a maneira mais eficaz de ajudar (as famílias) a combater a inflação", disse ele. "Superaremos o aumento dos preços aumentando a produtividade, reduzindo os custos e alcançando o crescimento salarial para todos os trabalhadores", acrescentou.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)