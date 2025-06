Preços ao consumidor nos EUA sobem menos que o esperado em maio

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao consumidor dos Estados Unidos tiveram leve alta e ficaram abaixo do esperado em maio em meio à gasolina mais barata, mas a inflação deve acelerar nos próximos meses devido às tarifas de importação do governo Trump.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,1% no mês passado, depois de alta de 0,2% em abril, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. No período de 12 meses até maio, o índice avançou 2,4%, de 2,3% em abril.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,2% na base mensal e de 2,5% na anual.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice subiu 0,1%, de 0,2% em abril. Nos 12 meses até maio, o núcleo da inflação aumentou 2,8%, de 2,8% em abril.

O Federal Reserve acompanha diferentes indicadores de inflação para atingir sua meta de 2%. O banco central dos EUA deve deixar sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% na próxima quarta-feira, enquanto as autoridades monitoram o impacto econômico das tarifas.

A inflação tem reagido lentamente às tarifas do presidente Donald Trump, já que a maioria dos varejistas está vendendo mercadorias acumuladas antes da entrada em vigor das tarifas de importação.

Economistas esperam que a inflação aqueça durante o segundo semestre do ano. O Walmart disse no mês passado que começaria a aumentar os preços no final de maio e em junho.

Os dados do índice de preços ao consumidor serão avaliados de perto nos próximos meses também por outro motivo. Na semana passada, o Escritório de Estatísticas do Trabalho, que também compila outras divulgações econômicas, incluindo o relatório de emprego, anunciou a suspensão da coleta de dados de inflação em três cidades devido a restrições de recursos.

(Reportagem de Lucia Mutikani)