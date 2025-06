Polônia considera aplicar controles na fronteira com a Alemanha neste verão

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, indicou nesta quarta-feira (11) que pretende aplicar controles na fronteira com a Alemanha neste verão do hemisfério norte, com o objetivo de limitar a entrada de migrantes rejeitados por aquele país.

Desde que assumiu o poder no início de maio, o novo governo alemão (conservador) endureceu sua política migratória, anunciando que a maioria dos requerentes de asilo será repelida nas fronteiras, em um contexto de ascensão da extrema direita nas pesquisas. Essa decisão gerou preocupação na Polônia.

Durante uma visita do chefe de governo alemão, Friedrich Merz, à capital polonesa, Donald Tusk pediu que ele "se concentrasse nas fronteiras externas da UE" e preservasse a zona de livre circulação de Schengen.

Nesta quarta-feira, Tusk afirmou que "é muito provável que a partir deste verão apliquemos controles parciais na fronteira com a Alemanha".

Em março, o governo polonês havia anunciado a adoção de uma medida que limita o direito de asilo ? iniciativa também destinada a desencorajar a chegada de migrantes.

A imigração foi um dos principais temas da campanha antes da eleição presidencial na Polônia, realizada em 1º de junho, vencida pelo historiador Karol Nawrocki, apoiado pela oposição soberanista, contra o candidato pró-europeu Rafal Trzaskowski, que teve o apoio de Tusk.

Durante a campanha, Nawrocki defendeu a implementação de controles na fronteira com a Alemanha para impedir a entrada de migrantes, rejeitados segundo ele por aquele país.

