Petrobras e bancos asseguram nova alta do Ibovespa, com fiscal e EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, tendo Petrobras entre os principais suportes na esteira do avanço do petróleo no exterior, assim como os bancos, em meio a mais sinais de dificuldade para as medidas fiscais do governo que incluíam aumento da tributação do setor.

Dados de inflação mais fracos do que o previsto nos Estados Unidos, que serviram como gatilho para alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, e um acordo comercial entre Washington e Pequim também endossaram o fechamento positivo na bolsa paulista pelo segundo pregão consecutivo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,55%, a 137.179,71 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 135.627,75 pontos na mínima do dia nos primeiros negócios. No melhor momento da sessão, chegou a 137.530,69 pontos.

O volume financeiro somava R$19,5 bilhões antes dos ajustes finais na B3.

(Por Paula Arend Laier)