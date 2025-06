PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA PROTESTOS: Polícia de Los Angeles anuncia detenções sob toque de recolher; Texas mobiliza a Guarda Nacional

CLIMA CALOR: Mundo volta a registrar temperaturas altas na terra e nos oceanos no mês de maio

=== EUA PROTESTOS ===

LOS ANGELES:

Polícia de Los Angeles anuncia detenções sob toque de recolher; Texas mobiliza a Guarda Nacional

A polícia de Los Angeles efetuou as primeiras detenções de pessoas que desafiaram o toque de recolher noturno instaurado na terça-feira, após cinco dias de manifestações contra a política migratória do governo de Donald Trump, enquanto o governo do Texas anunciou a mobilização da Guarda Nacional.

LOS ANGELES:

Bandeira do México, ponto de discórdia nos protestos de Los Angeles

A bandeira mexicana se tornou um ponto de discórdia nos protestos desta semana em Los Angeles, agitada por manifestantes orgulhosos de sua herança, mas considerada pelo governo Donald Trump um prenúncio de uma "invasão estrangeira" nos Estados Unidos.

=== CLIMA CALOR ===

PARIS:

Mundo volta a registrar temperaturas altas na terra e nos oceanos no mês de maio

O calor se manteve como a nova regra no mundo durante o mês de maio, tanto em terra quanto nos mares, muitos dos quais seguem experimentando temperaturas "inusitadamente elevadas" como há mais de dois anos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Musk lamenta algumas críticas a Trump e diz que foram 'longe demais'

O magnata Elon Musk, ex-assessor de Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que lamenta algumas de suas críticas recentes ao presidente dos Estados Unidos, com quem protagonizou na semana passada uma série de ataques de grande repercussão.

-- EUROPA

PARIS:

Brasil tem temporada com mais de 300 eventos culturais na França

Com mais 300 eventos culturais, o Brasil protagoniza uma densa temporada cultural na França até outubro, desde a primeira exposição da artista Anna Maria Maiolino, de 83 anos, no Museu Picasso, até o desfile carnavalesco na Champs-Élysées em julho.

KIEV:

Ataques russos deixam vários mortos em Kharkiv; Ucrânia recupera 1.200 corpos de soldados

Bombardeios russos deixaram três mortos e mais de 60 feridos nesta quarta-feira (11) em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, enquanto a Rússia intensifica os ataques diários e as negociações de paz permanecem estagnadas.

OSLO:

Mundo teve em 2024 o maior número de conflitos desde 1946, segundo estudo

O planeta registrou em 2024 o maior número de conflitos armados desde 1946, e as Américas foram o continente com a maior marca de mortos em confrontos não governamentais, segundo um estudo norueguês publicado nesta quarta-feira (11).

ROMA:

Ponte entre Sicília e Calábria, uma promessa recorrente

Uma ponte suspensa entre a Sicília e a ponta da bota italiana? O governo de Giorgia Meloni reiniciou este projeto caro, que gera polêmica há meio século e que, segundo vários observadores, nunca sairá do papel.

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Nintendo anuncia recorde de vendas do Switch 2, com 3,5 milhões de unidades em quatro dias

A Nintendo anunciou nesta quarta-feira (11) que vendeu um recorde de 3,5 milhões de unidades do console Switch 2 nos primeiros quatro dias após o lançamento.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

AMSTERDÃ:

Redes sociais alimentam problemas de saúde mental em adolescentes, diz estudo

A crise de saúde mental entre crianças e adolescentes em todo o mundo atingiu um ponto crítico devido à "expansão descontrolada" das redes sociais, segundo um relatório do grupo de defesa dos direitos da criança KidsRight divulgado nesta quarta-feira (11).

