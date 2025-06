OCDE: PIB do G20 cresce 0,8% no 1º trimestre, com leve desaceleração

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares de relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quarta-feira (11). O resultado mostra leve desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2024, quando o PIB do grupo teve expansão de 0,9%.

Apenas na China, o avanço da economia arrefeceu para 1,2% no primeiro trimestre, ante 1,6% no trimestre anterior. Outros países do G20 com desaceleração mais acentuada foram Turquia (de +1,7% a +1%) e Japão (de +0,6% para estável).

Nos EUA, o PIB teve contração de 0,1% no primeiro trimestre, depois de avançar 0,6% nos três meses anteriores. O PIB do Brasil, por outro lado, mostrou forte recuperação, com avanço de 1,4% entre janeiro e março, depois da modesta alta de 0,10% do trimestre anterior, destacou a OCDE.

Em relação a igual período do ano passado, o PIB do G20 cresceu 3,4% no primeiro trimestre, repetindo a variação do trimestre anterior.