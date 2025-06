O Congresso vai assumir sua responsabilidade na questão fiscal?

Mais um dia normal em Brasília: o que poderia ser uma sessão séria de debate do ministro da Economia com deputados virou uma baixaria lacradora. E o problema fiscal segue intocado.

O governo se vê com cada vez menos alternativas. Depois do suposto acordo firmado com Motta e Alcolumbre no domingo à noite, o presidente da Câmara parece ter se transformado em outra pessoa. Amanda Klein crava: "Do jeito que está, MP de Haddad será barrada".

E o Congresso parece não ter disposição para propor soluções. "Tem PEC para tratar da reforma administrativa à disposição do presidente da Câmara. Tem projeto na Câmara para limitar os supersalários... A questão que se coloca é se há, de fato, essa disposição. Claro que não há. Até porque discutir gastos significa discutir as emendas parlamentares", diz Felipe Salto no UOL News.

Adriana Fernandes acredita que só a proposta de cortar 10% dos benefícios tributários mostrará a real disposição doos parlamentares em avançar num plano mínimo para salvar as contas do governo. "Só essa proposta tem condições de cobrir o buraco no curto prazo", pondera. Porém, para o momento, o que temos é a conclusão da sua coluna: "Haddad, Motta e Alcolumbre, sócios das medidas como alternativa à alta do IOF, fizeram o anúncio em tom histórico. Está gravado. O impasse é a cara do Brasil de hoje".

Retórica, desculpas e entubada

O julgamento do primeiro núcleo da trama golpista, especialmente a fase de depoimento dos réus, seguiu rendendo análises no UOL e na Folha hoje (e no fim da noite de ontem). Destaco aqui três palavras usadas por Jair Bolsonaro que, por uma razão ou outra, chamam a atenção.

A primeira é o uso que o capitão faz de "retórica" como desculpa para mentira, calúnia. "Para o ex-presidente, é aquilo que o levaria a pronunciar as barbaridades mais violentamente ilegais e mentirosas quando, na verdade, suas intenções sempre foram de uma pureza de Francisco de Assis entre os passarinhos", anota Sérgio Rodrigues. A partir daí, o escritor retoma as considerações de Aristóteles sobre o conceito e conclui de uma forma que eu acho que você deveria ler (aqui).

Ruy Castro ilumina o uso de "entubar" ("tivemos que entubar o resultado das eleições"), que não é surpreendente na boca de quem proferiu "eles querem a nossa hemorroida" em reunião ministerial, mas não se espera de um réu no no STF.

Por fim, a repetição de pedidos de desculpas impressionou Josette Goulart na Tixa News: "Bolsonaro pediu umas dez desculpas para o Xandão durante seu depoimento no Supremo sobre as tramas golpistas. Em algum momento, chegou a convidar Xandão para ser seu vice em 2026. Quem te viu e quem te vê, hein, capitão? Foi uma fraquejada?".

Outros olhares

Maria Hermínia Tavares

Julgar Bolsonaro pela tentativa de golpe não desgasta a democracia aos olhos da opinião pública Leia mais

Elio Gaspari

A memória seletiva de Mauro Cid Leia mais

Jamil Chade

Trump repete regimes totalitários com campanha para delatar vizinhos Leia mais

Alicia Klein

Vini Jr. dá fora de campo o melhor sinal da seleção Leia mais

Chico Barney

Novo trailer de 'Superman' prova que James Gunn é o Ancelotti da DC Leia mais

Lúcia Helena

Menopausa: 9 coisas que precisamos entender sobre as ondas de calor Leia mais