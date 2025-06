Nvidia construirá primeira plataforma de nuvem de IA industrial na Alemanha

PARIS (Reuters) - A Nvidia construirá sua primeira plataforma de nuvem de inteligência artificial para aplicações industriais na Alemanha, disse o presidente-executivo da empresa, Jensen Huang, nesta quarta-feira na conferência VivaTech, em Paris.

A tecnologia, que combinará IA com robótica, ajudará montadoras como a BMW e a Mercedes-Benz em processos que vão desde a simulação do design do produto até o gerenciamento da logística.

Em anúncios voltados para a Europa, Huang delineou planos para expandir centros de tecnologia em sete países, abrir o mercado de computação da Nvidia para empresas europeias, ajudar os criadores de modelos de IA em vários idiomas a se tornarem mais avançados e ajudar na descoberta de medicamentos.

"Em apenas dois anos, aumentaremos a quantidade de capacidade de computação de IA na Europa em dez vezes", disse Huang, em uma apresentação de quase duas horas.

"A Europa agora despertou para a importância das fábricas de IA e para a importância da infraestrutura de IA", disse ele, apresentando planos para 20 fábricas de IA - infraestrutura de grande escala projetada para desenvolver, treinar e implantar modelos de IA - na Europa.

Embora a Europa tem ficado atrás dos EUA e da China no desenvolvimento de tecnologias de IA, a Comissão Europeia disse em março que planeja investir US$20 bilhões para construir quatro fábricas de IA.

Huang vem percorrendo o mundo para destacar a importância de as empresas adotarem a IA e os perigos de ficarem para trás.

Além da IA, Huang reiterou sua opinião de que a tecnologia de computação quântica está em um ponto de inflexão.

Os cálculos quânticos poderiam resolver problemas que atualmente exigem anos de processamento dos sistemas de IA mais avançados da Nvidia.

A computação quântica resolverá "alguns problemas interessantes" nos próximos anos, acrescentou Huang.

(Por Supantha Mukherjee e Florence Loeve em Paris)