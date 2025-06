Noivo desmaia durante cerimônia: 'Não aceitem quem não desmaie de amor'

Um noivo não aguentou a emoção e desmaiou no altar em Salete, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A cena foi registrada em vídeo por um dos convidados e viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Gustavo Schmitz, de 25 anos, e Pâmela Berto Schmitz, de 23 anos, se casaram no último sábado. Durante a cerimônia, quando ouviam o sermão do pastor, o noivo passou mal e caiu no chão. Ele foi imediatamente socorrido pelo religioso e por convidados.

Cena foi filmada por um dos presentes e compartilhada nas redes sociais. Até a manhã de hoje, em uma das postagens, o vídeo tinha cerca de seis milhões de visualizações.

Galera sou o noivo, estamos ótimos, não aceitem alguém que não desmaie de amor por vocês

Gustavo Schmitz, no Instagram