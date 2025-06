Neymar mostra otimismo por renovação com o Santos

Neymar se mostrou otimista em relação às negociações para renovar seu contrato com o Santos, que termina no dia 30 de junho.

"De zero a dez?", perguntaram em entrevista no canal BandSports durante um evento na noite de terça-feira (10) da fundação do craque em São Paulo. "Sete!", respondeu entre risos.

"Minha história com o Santos nunca vai desgrudar, eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é meu time do coração", acrescentou.

"Vim para me recuperar e recuperar a felicidade, estou nesse processo, readaptando meu corpo para voltar ao meu melhor", continuou Neymar.

Na última segunda-feira, em meio aos rumores sobre seu futuro, o pai e empresário do camisa 10 deu a entender que as negociações estão avançando.

"Queremos fazer com que nosso 'Menino da Vila' fique aqui por mais tempo. Estou tentando fazer de tudo", declarou 'Neymar pai'.

Desde que retornou ao Santos, em janeiro, o desempenho de Neymar foi muito afetado pelas lesões.

O atacante também foi muito questionado por ter viajado ao Rio de Janeiro para o Carnaval e por comparecer a jogos da 'Kings League' em seu período de recuperação.

