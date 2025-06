Musk lamenta algumas críticas a Trump e diz que foram 'longe demais'

O magnata Elon Musk, ex-assessor de Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que lamenta algumas de suas críticas recentes ao presidente dos Estados Unidos, com quem protagonizou na semana passada uma série de ataques de grande repercussão.

"Lamento algumas das minhas postagens sobre o presidente @realDonaldTrump na semana passada. Elas foram longe demais", escreveu Musk em sua plataforma de rede social X.

A expressão de arrependimento de Musk, também CEO da Tesla e da SpaceX, aconteceu poucos dias após Trump afirmar que o bilionário havia "perdido a cabeça" e ameaçar rescindir subsídios e contratos governamentais com suas empresas.

O empresário nascido na África do Sul apoiou e financiou a campanha de Trump. Nos primeiros meses do mandato, Musk foi assessor da presidência e coordenou as ações para reduzir os gastos da administração federal.

Após a saída de Musk do governo, no entanto, os dois homens protagonizaram uma virulenta discussão pública por meio de mensagens nas redes sociais, com críticas pessoais e profissionais.

Musk criticou o projeto de lei orçamentária promovido por Trump, que está sendo debatido atualmente no Congresso, alegando que aumentará significativamente o déficit do país.

Alguns congressistas contrários à lei pediram a Musk que financiasse as primárias contra os republicanos que votaram a favor da legislação.

"Pagará consequências muito graves se fizer isso", disse Trump ao canal NBC no sábado, sem especificar as consequências e chamando o magnata tecnológico de "desrespeitoso".

O republicano afirmou ainda que não queria retomar a relação com Musk e que "não tinha intenção de conversar" com ele.

- "Desejo o melhor" -

Em sua mensagem desta quarta-feira, Musk não explicou quais críticas a Trump foram "longe demais".

O dono da rede social X fez um primeiro gesto no final de semana, quando apagou um post publicado no X durante o auge de sua disputa com Trump.

Na mensagem, Musk acusava o presidente republicano de estar envolvido no caso Jeffrey Epstein, um investidor americano acusado de crimes sexuais que se suicidou na prisão em 2019.

Musk também apagou outras publicações que escreveu ou compartilhou, incluindo uma que pedia o impeachment de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Os ex-aliados pareciam ter cortado os laços de maneira amigável há duas semanas, quando Trump se despediu de Musk com elogios quando o empresário deixou o cargo à frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Mas a relação foi rompida poucos dias depois, quando o magnata do setor de tecnologia descreveu o projeto de lei orçamentária como uma "abominação" que, em caso de aprovação pelo Congresso, poderia definir o segundo mandato de Trump.

O presidente respondeu aos comentários de Musk com críticas no Salão Oval e, a partir daí, a disputa se tornou ainda mais grave.

"Elon e eu tínhamos uma grande relação. Não sei se continuaremos tendo. Fiquei surpreso", declarou à imprensa.

Musk, que foi o maior doador da campanha presidencial de Trump em 2024, abordou o tema da vitória eleitoral do republicano.

"Sem mim, Trump teria perdido as eleições", afirmou o empresário, que contribuiu com quase 300 milhões de dólares (1,67 bilhão de reais na cotação atual) para a campanha, antes de acusar o mandatário de "ingratidão".

Em seguida, o republicano anunciou em sua plataforma Truth Social que cortar bilhões de dólares em subsídios e contratos governamentais com as empresas de Musk seria "a maneira mais fácil de economizar dinheiro" dos contribuintes americanos.

Diante dos riscos políticos e econômicos do confronto, ambos pareceram recuar na sexta-feira. "Desejo apenas o melhor para ele", disse Trump aos jornalistas, ao que Musk respondeu no X: "Digo o mesmo".

