Musk diz que algumas de suas postagens sobre Trump "foram longe demais"

(Reuters) - O empresário bilionário Elon Musk disse na quarta-feira que se arrepende de algumas das publicações que fez na semana passada sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que elas foram "longe demais".

Trump declarou no sábado que seu relacionamento com Musk havia terminado depois que eles trocaram insultos nas redes sociais, com o presidente-executivo da Tesla descrevendo o projeto de lei do presidente sobre impostos e gastos como uma "abominação nojenta".

Desde então, Musk excluiu algumas postagens críticas a Trump, incluindo uma que sinalizava apoio ao impeachment do presidente, e fontes próximas ao homem mais rico do mundo dizem que sua raiva começou a diminuir e que ele pode querer retomar o relacionamento.

"Eu me arrependo de algumas de minhas publicações sobre o presidente Donald Trump na semana passada. Elas foram longe demais", escreveu Musk em uma postagem em sua plataforma de mídia social X na quarta-feira, sem dizer de quais publicações específicas ele estava falando.

As ações da Tesla subiram 2,3% no pré-mercado após a publicação de Musk, com alguns analistas de mercado vendo sinais de que a relação entre Musk e Trump pode melhorar.

Shawn Campbell, consultor e investidor da Camelthorn Investments, disse que o governo de Trump inclui pessoas que, no passado, falaram "algumas coisas bem desagradáveis" sobre ele.

"Portanto, é evidente que esse relacionamento pode ser restabelecido, mas provavelmente não para o ponto em que estava antes", declarou Campbell, que pessoalmente detém ações da Tesla.

"Os riscos entre o homem mais rico do mundo e o líder da nação mais poderosa do mundo são muito grandes, com bilhões de dólares em contratos governamentais em jogo, sem mencionar o poder de investigar, regulamentar e tributar."

Musk financiou grande parte da campanha presidencial de Trump para 2024, gastando quase US$300 milhões nas eleições norte-americanas do ano passado e levando o crédito pelos republicanos terem mantido a maioria dos assentos na Câmara e retomado a maioria no Senado.

Trump então o nomeou para liderar um esforço para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos.

Musk deixou a função no final do mês passado depois de criticar o projeto de lei tributário de Trump, considerando-o muito caro e uma medida que prejudicaria seu trabalho no Departamento de Eficiência Governamental.

(Reportagem de Arpan Daniel Varghese, Akash Sriram, Sruthi Shankar e Gursimran Kaur)