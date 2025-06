Ronilso: Bolsonaristas esquecem Débora em minutos; esquerda resiste mais

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro, foi esquecida por bolsonaristas em questão de minutos, avaliou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL. Ela ficou conhecida por pichar com batom vermelho a estátua da Justiça em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal).

A Débora foi esquecida em minutos. O campo bolsonarista está procurando outro mártir para poder apontar, para eles poderem se apegar e acusar a 'ditadura brasileira'. Assim como a Carla Zambelli já foi, já rodou, já não é mais uma pessoa interessante. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Em abril, o STF condenou a cabeleireira a 14 anos de prisão. Ela é acusada de ter praticado pelo menos cinco crimes, incluindo a tentativa de golpe de Estado (veja a lista abaixo). A defesa da mulher entrou com recurso, mas, hoje, a Primeira Turma do STF formou maioria (3 a 0) para rejeitar.

A cabeleireira foi flagrada pichando a frase "Perdeu, mané", com batom vermelho, no monumento localizado em frente à Corte durante a mobilização de bolsonaristas, em Brasília. A expressão é a mesma dita pelo ministro Barroso, em 2022, quando foi abordado por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto caminhava em Nova York (EUA).

Ao Canal UOL, Ronilso disse que o caso de Débora é simbólico e revela a facilidade com que os personagens são esquecidos pela direita.

Eu acho que [o caso] também revela o compromisso com a causa que estão dizendo defender o campo bolsonarista. A acusação é de que o Brasil vive uma ditadura, sei lá, uma ditadura de onde? Um excesso de poder do Supremo Tribunal Federal que está caçando apoiadores da direita e da extrema direita brasileira.

Essa causa vai mudando porque eles simplesmente abandonam aqueles que não conseguem resistir e vão ficando pelo caminho. E a Débora é só uma prova disso. A Débora saiu de 'símbolo dessa resistência bolsonarista' para 'ninguém'.

Sem juízo de valor sobre direita e esquerda, mas o fato é que a gente tem casos, quando casos semelhantes acontecem, que as pessoas são abraçadas pela esquerda. A esquerda resiste um pouco mais, mesmo quando a pessoa é condenada. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Cabeleireira está presa não só pela pichação

Débora Rodrigues Santos está presa desde março de 2023, após a realização da Operação Lesa Pátria e segue detida no interior de São Paulo. Os investigadores confirmaram a identidade dela graças aos registros fotográficos feitos no dia. Agora, ela cumpre a pena em prisão domiciliar, enquanto aguarda o julgamento dos recursos.

A cabeleireira é acusada pela promotoria de ter cometido pelo menos cinco crimes. São eles:

associação criminosa armada;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

