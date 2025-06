Motta diz que não serve a 'projeto eleitoral' e critica pacote de Haddad

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou novamente as medidas propostas pelo governo para suspender o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O parlamentar afirmou que não está no comando da Casa para servir a um "projeto eleitoral".

O que aconteceu

Governo quer taxar em 5% aplicações financeiras que hoje são isentas. A proposta do Ministério da Fazenda de acabar com a isenção da LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) e LCI (Letra de Crédito Imobiliário) gerou reação negativa nos setores produtivos, especialmente na bancada do agro no Congresso Nacional. Bets e fintechs também terão aumento de tributação.

Apresentar ao setor produtivo qualquer solução que traga aumento de impostos sem o governo apresentar o mínimo de dever de casa do ponto de vista do corte de gastos não será bem aceito pelo setor produtivo nem pelo Congresso. Não estou à frente da presidência da Câmara para servir a projeto eleitoral de ninguém.

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados

Motta diz que setores vão reagir à taxação. "Esses títulos têm sido, na verdade, a grande fonte de financiamento no cenário de juros elevadíssimos como temos hoje em nosso país", afirmou.

O presidente da Câmara já tinha afirmado que não há compromisso de aprovar as medidas que serão enviadas pelo governo. Ele diz que espera a publicação da medida provisória para fazer o debate e a análise com os parlamentares.

Proposta deve chegar ainda nesta semana. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente Lula (PT) a proposta de compensação de isenção do IOF acertada com as lideranças do Congresso. O chefe da equipe econômica disse que ela só "atinge moradores de cobertura".