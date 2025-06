Morro Santo Amaro: polícia entrega ao MP relatório sobre ação do Bope

O secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, entregou nesta terça-feira (10) ao procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, os dados e o relatório referentes à operação policial que resultou na morte de Herus Guimarães Mendes e deixou cinco feridos, na madrugada do último sábado (7), na comunidade Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio.

Os moradores participavam de uma apresentação de quadrilhas juninas, quando durante a madrugada uma equipe de 12 homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) invadiu a festa, atirando e o jovem Herus morreu.

Cinco moradores acabaram feridos. O relatório sobre a atuação dos agentes foi elaborado pela corporação.

Na ocasião, também estiveram presentes pela Polícia Militar, o subsecretário-geral da PM coronel Luciano Carvalho de Souza; o subsecretário de Gestão Operacional, coronel Ranulfo Souza Brandão Filho; o corregedor-geral da corporação, coronel Angelo da Costa Pereira; o responsável pela Primeira Delegacia de Polícia Judiciária Militar, tenente-coronel Alex Sandro da Silva; e a porta-voz, tenente-coronel Claudia Moraes.

As informações contidas no documento da PM serão analisadas no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado no Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar os fatos relacionados à ação.

Ação

Ainda nas primeiras horas de sábado, o procurador-geral de Justiça determinou a mobilização imediata das estruturas do Ministério Público.

Um perito e três técnicos periciais foram ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar uma perícia independente no corpo da vítima, com uso de scanner de alta definição e tecnologia digital avançada.