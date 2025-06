Morre aos 82 anos Brian Wilson, cofundador do The Beach Boys

Brian Wilson, cofundador do grupo musical americano The Beach Boys, morreu aos 82 anos, anunciou sua família nesta quarta-feira (11).

"Estamos com o coração partido em anunciar que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu. Estamos sem palavras neste momento", anunciou sua família em uma mensagem em sua conta do Instagram, na qual pediu privacidade neste momento de luto.

O líder dos Beach Boys enfrentou transtornos mentais durante boa parte de sua vida. A esquizofrenia e a depressão forçaram o proeminente compositor a se afastar da vida pública quando sua popularidade atingia novos patamares.

Nascido em 1942 e criado em Hawthorne (Califórnia), Wilson, seus dois irmãos mais novos Carl e Dennis, seu primo Mike Love e seu amigo Al Jardine formaram no ensino médio o que se tornaria The Beach Boys, uma das bandas de rock mais importantes dos Estados Unidos, que projetou em sua música a essência da juventude californiana da década de 1960.

De 1962 a 1966, compôs mais de 200 hinos ao sol, surfe e às garotas bronzeadas ("Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun", "Surfer girl") e tornou o Beach Boys a banda americana mais vendida do mundo.

Depois de seu primeiro single, "Surfin'", que combinava o rock de Chuck Berry e Little Richard com as harmonias vocais dos Four Freshmen, os cinco jovens se voltaram para o surf rock.

No final de 1962, com "Surfin' USA", todos os adolescentes conheciam os Beach Boys.

Brian Wilson, um introvertido, tinha dificuldades no palco. Em 1964, ele sofreu um ataque de pânico em um voo para Paris: parou de fazer turnês e se trancou em seu estúdio.

Colado ao piano, que havia plantado em um banco de areia, tomou LSD e compôs todas as melodias da banda. Os outros só precisavam acrescentar os vocais.

John Lennon considerou Pet Sounds (1966) um dos melhores álbuns de todos os tempos.

- "Cérebro ferrado" -

"Minha criatividade aumentou mais do que eu esperava, mas a desvantagem é que isso ferrou o meu cérebro", admitiu ele à revista Rolling Stones em 2019.

Após a inocência das primeiras composições, Wilson refletiu sobre a perda da juventude e levou sua banda a um rock mais psicodélico que teve origem na cultura hippie.

Mas em 1967, sua saúde mental se deteriorou devido ao abuso de drogas.

Em 1966, ele lançou "Good Vibrations", uma composição complexa gravada em seis semanas. O single vendeu um milhão de cópias nos EUA.

Com Van Dyke Parks, um músico próximo à Geração Beat, ele embarcou em "Smile", "uma sinfonia adolescente para Deus".

Eles gravaram dezenas de faixas (grunhidos, perfurações, risadas histéricas) para criar um sistema de eco semelhante à parede de som do produtor musical Phil Spector.

Cada vez mais imerso nas drogas, ele achava que estava sendo espionado por este produtor da Costa Leste e pelos Beatles, o que assustou seus colegas de banda.

Wilson foi diagnosticado com esquizofrenia quando tinha apenas 25 anos, quando abdicou da carreira.

Ele passava a maior parte do tempo na cama, sobrevivendo entre as composições e sob a tutela de um terapeuta desonesto.

Enquanto isso, os Beach Boys viviam da fama. Dennis, que bebia muito, morreu afogado em 1983; Carl morreu de câncer em 1998.

Foi somente em 2002, casado novamente e pai de cinco filhos adotivos (sete no total), que o "Mozart do pop" voltou a trabalhar em sua obra-prima, "Smile", após um longo período de internações em hospitais psiquiátricas, curas e recaídas.

Diagnosticado com demência em seus últimos anos, ele foi colocado sob tutela em maio de 2024.

Rap-af/mel/ad/dga/yr/am

© Agence France-Presse