Familiares fazem apelo ao Itamaraty 10 dias após brasileiro sumir no Peru

Familiares do montanhista e fotógrafo Edson Vandeira, 36, fizeram uma carta aberta pedindo ajuda ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil nas buscas pelo homem, que desapareceu há 10 dias em uma escalada no Peru.

O que aconteceu

Região de difícil acesso torna apoio logístico necessário, diz família. Na carta, assinada por representantes de 18 entidades de montanhismo, os parentes de Edson pedem que o governo brasileiro trate a situação como "prioridade" e enviem helicópteros.

Além disso, familiares querem que o governo faça pressão diplomática junto ao Peru. Eles explicaram que o trabalho de busca, feito em sua maioria por voluntários locais, não tem todos os equipamentos necessários para as áreas mais restritas da montanha Artesonraju.

Cada minuto perdido reduz as chances de um desfecho positivo, e não podemos permitir que a burocracia ou a falta de ação comprometam vidas

Carta aberta ao Itamaraty

Carta também foi enviada a autoridades peruanas. Ontem, o irmão de um dos peruanos desaparecidos no grupo com Edson enviou uma solicitação formal ao governo do estado de Ancash, onde a montanha fica localizada. Ele pediu apoio nas ações de busca com combustível para aeronaves e outros recursos logísticos. "Temos a convicção e esperança de que eles podem ser encontrados com vida", diz trecho do documento.

O UOL buscou o Itamaraty na manhã de hoje para saber se o órgão acompanha o caso e qual o suporte oferecido à família. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Relembre o caso

Edson e outros dois montanhistas peruanos sumiram durante uma expedição ao Nevado Artesonraju. O monte de 6.025 metros fica na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán. Os três eram alunos do Centro de Estudos de Alta Montanha (Ceam), onde fazem curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha.

Eles deveriam ter retornado no domingo (1º), mas não dão notícias às suas famílias desde a quinta-feira (29), quando começaram a expedição. Equipes de salvamento foram ao local em busca do brasileiro e de Efraín Pretel Álonzo, da cidade de Huari, e Jesús Huerta Picón, de Caraz, mas a área é de difícil acesso.

Evidências sugerem que o três conseguiram chegar ao cume da montanha. Às autoridades, colegas montanhistas de Edson afirmaram que viram luzes se movimentando na crista da montanha na madrugada da sexta-feira. A suspeita é de que eles tenham apresentado algum problema na descida, já que a rota de volta do Artesonraju exige quatro rapeis técnicos.

Barraca onde o trio deveria se abrigar foi localizada. O equipamento estava vazio, segundo a Polícia de Alta Montanha.

*Com informações do Estadão Conteúdo