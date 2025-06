Metrô lança hoje a concessão do Terminal Rodoviário Barra Funda

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) lança nesta quarta-feira, 11, o edital de licitação para a concessão do Terminal Rodoviário Barra Funda, na zona oeste da capital. A proposta prevê atrair empresas do setor privado para administrar o terminal e promover uma modernização do espaço. O prazo da concessão será de 15 anos.

Entre as melhorias apontadas estão novo piso em granito, reforma dos banheiros, troca de coberturas e domos, instalação de novas escadas rolantes, de elevadores e Wi-Fi gratuito.

O contrato também permite que a vencedora do certame implemente serviços adicionais, como pontos de recarga para veículos elétricos e sistemas eletrônicos de venda de passagens rodoviárias.

"Tudo isso vai tornar a experiência dos passageiros mais confortável, segura e acessível", diz o Metrô, em nota. A empresa estima que a concessão deve gerar uma receita acessória de cerca R$ 84,8 milhões para a companhia nesses 180 meses.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.