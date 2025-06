Janja e Macron se cumprimentaram com beijo no rosto, e não na boca

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao insinuar que o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-dama brasileira Janja teriam dado um beijo na boca em público.

Uma filmagem da mesma cena, feita de outro ângulo, mostra de forma clara que os dois se cumprimentaram com dois beijos no rosto.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo de Macron ao lado de sua esposa, Brigitte. Eles recebem Lula e Janja em um tapete vermelho. Enquanto o petista cumprimenta a primeira-dama francesa com um aperto de mão, o francês e Janja se cumprimentam com dois beijos. Pelo ângulo da imagem não é possível ver se eles se beijaram na boca.

Apesar disso, o texto que acompanha o vídeo diz: "Pai é pai! Janja beija Macron na boca".

Por que é falso

Macron e Janja se beijaram no rosto. Uma pesquisa no canal oficial do governo federal no Youtube (aqui) traz o registro do encontro entre Macron, Brigitte, Lula e Janja, ocorrido na quinta-feira da semana passada. A filmagem, feita de um ângulo diferente do vídeo utilizado pelas peças desinformativas, mostra a recepção completa feita pelo casal francês e deixa claro que Macron e Janja se cumprimentaram com dois beijos no rosto (aqui, aqui, aqui e abaixo). Na sequência, eles posam para fotos.

Insinuações sobre suposto caso entre Janja e Macron voltaram a circular. Esta não é a primeira vez na qual posts enganosos tentam dar a entender que a primeira-dama brasileira e o presidente francês teriam um relacionamento amoroso. Agências de checagem desmentiram publicações que falaram de um encontro noturno entre Janja e Macron em Roma (aqui) e que o francês teria abotoado a blusa dela (aqui), além de postagens com falas e imagens adulteradas de Janja (aqui).

Lula foi à França em visita de Estado. Durante quatro dias, o presidente participou de uma série de reuniões com Macron. Foi a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro à França nos últimos 13 anos (aqui). Durante a agenda oficial, empresas francesas anunciaram um investimento em torno de R$ 100 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos (aqui). Ao lado de Macron, Lula fez um discurso emocionado para defender a Palestina (aqui). Um dos principais objetivos da viagem foi tentar destravar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o que poderia render até R$ 37 bilhões ao Brasil (aqui). O petista pediu para o presidente francês "abrir seu coração" para o acerto (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org, Estadão e pela Lupa.

