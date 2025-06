Luminária LED com sensor faz sucesso e está por R$ 43; confira opiniões

OGuia de Compras UOL encontrou uma luminária LED com sensor de presença, que acende quando alguém se aproxima. São três opções de luz (branca, natural e quente), que vão deixar o ambiente mais acolhedor e com aquela sensação aconchegante de lar.

Essa luminária faz sucesso entre os consumidores da Shopee e está com 38% de desconto, custando R$ 42,99. Confira as características do produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a luminária?

Iluminação tricolor: branca, natural e quente;

Com sensor de movimento de até três metros;

Ajuste contínuo de brilho;

Possui três modos de uso: luz fixa (iluminação contínua), noturno (acionamento automático no escuro) e diário (acende ao detectar movimento a qualquer hora do dia);

Bateria de lítio com vida útil de até 200 mil horas, prometendo alto desempenho e longa duração;

Pode ser usado em armários, sapateiras, cozinhas, corredores, entre outros ambientes;

Acompanha uma base adesiva para fixação;

Recarrega via cabo USB.

O que diz quem comprou?

Com 2.500 avaliações na Shopee, a luminária tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacam pontos positivos como as diferentes cores, a fácil instalação e a bateria de longa duração.

O produto chegou no primeiro dia previsto para a entrega. Veio super bem embalado e funcionando normalmente. Estava descarregado, então, coloquei no carregador e foi super rápido, deu exatamente uma hora para a carga completa. Ele vem com um fio para carregar — uma entrada tipo C e a outra USB, que se adapta em qualquer carregador de celular. Muito fácil de aplicar no local. A cola é potente, ficou muito bem preso/firme. O ambiente ficou super aconchegante, amei. Thais Santos da Silva

Produto perfeito, qualidade impecável e vai ficar lindo na finalidade que vou utilizá-lo. Tem fita dupla face atrás, carrega via USB, com três tons de luz e sensor de presença. Neto

Produto muito bom, comprei pela segunda vez. Funciona perfeitamente e a carga dura bastante. Mileni

Excelente. É fácil de instalar, já vem com prendedores autoadesivos. A luz configura vários tons de iluminação. Só que vem um cabo tipo USB-C muito pequeno para o carregamento, mas dá para usar o do celular mesmo. Muito boa aquisição. Comprei dois, mas vou comprar outro para colocar dentro dos armários. Jean Barbosa

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, notaram que a bateria tem pouca duração e a fita adesiva para fixação é fraca. Confira os comentários avaliativos:

Muito legal, pena que a bateria acaba muito rápido (cerca de dois dias de uso). Lu Dantas

A proposta é boa, é bonita, mas a bateria não dura nem três horas com a função sensor de presença ligado (...) Vinicius Borba

Comprei para usar em um corredor escuro. No modo sensor de presença noturno, a bateria acabou em três dias. Recarreguei, mas acabou em três dias. Se você pretende usar fora da tomada, essa luminária não atende bem. Almir Ventura

As luminárias vieram empenadas, não estão retas e, por isso, não ficam encaixadas. Outra coisa, a cola é fraca e não segura a peça no local, vou precisar parafusar no armário. (...) Leôncio

